Giusy Versace testimonial, 15.000 iscritti. Presentata la 36^ UYN Venicemarathon

Battuto così ogni record di partecipazione con 15.000 atleti al via nelle tre distanze, di cui circa il 30% sono stranieri. Numeri che riportano Venicemarathon ad essere una delle maratone più affascinanti dell’autunno, e una manifestazione capace di generare un’importante ricaduta economica sul territorio, anche grazie alla sua vetrina mediatica internazionale.

La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport, visibile sul digitale terrestre (canale 57), sul satellite (canale 227), con collegamento a partire dalle ore 9.35 (orario da confermare) e in streaming, sempre dalle ore 9.35, sui siti www.raiplay.it e www.venicemarathon.it. La diretta sarà trasmessa in Cina con Shanghai TV Sports, in Israele con Sport5 e in Nuova Zelanda con Sky New Zeland, e gli highlights distribuiti in oltre 90 paesi stranieri.

PROGRAMMA - La prima gara a partire sarà la UYN 10K che scatterà alle ore 8.30 dal Parco San Giuliano, seguita dalla UYN Venice Half Marathon che partirà dal 'salotto' di Mestre, all’ombra della ‘Torre dell’Orologio’ alle ore 9 e poi la Maratona di Venezia da Villa Pisani a Stra prevista per le ore 9.40 circa. Anche quest’anno la Villa apre, in via del tutto eccezionale, i suoi cancelli per ospitare tutti i servizi pre-gara fino al momento di entrare nelle griglie di partenza. Riva Sette Martiri, a Venezia, accoglierà ininterrottamente dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio il susseguirsi degli arrivi di tutti i concorrenti. Le tre gare formeranno un lunghissimo e spettacolare serpentone che unirà Stra a Venezia in un ideale abbraccio.