Un viaggio unico al mondo da Stra a Venezia, questo è il percorso della 36^ UYN Venicemarathon

La partenza della 42K avviene dalla “regina” delle Ville Venete, Villa Pisani a Stra, luogo che nei secoli ha ospitato dogi, re e imperatori. In occasione della maratona apre, in via del tutto eccezionale, i suoi cancelli per ospitare tutti i servizi pre-gara fino al momento di entrare nelle griglie di partenza. La prima parte del percorso si sviluppa lungo Riviera del Brenta in un ambiente davvero suggestivo e caratterizzato dalle numerose ville venete erette nel settecento da nobili veneziani che si affacciano sulle acque del fiume Brenta. La maratona attraversa quindi Marghera, dove la vecchia architettura industriale, ora in fase di riconversione e ammodernamento, si pone in contrasto con l’arte dei vari periodi storici e culturali del resto del percorso; prosegue nel centro di Mestre, con l’esclusivo passaggio “dentro” M9, il distretto del nuovissimo Museo multimediale del '900; corre per oltre 2 km all’interno del Parco San Giuliano che si affaccia sulla laguna e da dove parte la 10K, e raggiunge infine Venezia tramite il Ponte della Libertà.

PIAZZA SAN MARCO - I runners faranno, a questo punto, il loro ingresso in Piazza San Marco transitando tra le colonne dei Santi Marco e Tòdaro, attraversando quindi quello che era l’accesso monumentale della Serenissima. Il “giro d’onore” all’ombra del Campanile e della Basilica di San Marco rappresenta uno dei momenti più attesi della maratona. Gli atleti poi ritorneranno verso il bacino costeggiando Palazzo Ducale per poi attraversare il Ponte della Paglia, dal quale si ammira il Ponte dei Sospiri. Il percorso continua lungo la Riva degli Schiavoni lambendo il bacino di San Marco e raggiunge il traguardo in Riva Sette Martiri, nei pressi dei “Gardini della Biennale”, che ospitano i diversi padiglioni dell’esposizione biennale d’Arte e Architettura dove sorgono tutti i servizi post gara.

PERCORSO UYN VENICE HALF MARATHON - La gara partirà nel ‘salotto’ di Mestre, Piazza Ferretto, all’ombra della Torre dell’Orologio che ne rappresenta il simbolo della città. I concorrenti, dopo un breve rettilineo, transiteranno nella rinnovata area centrale di Piazzetta Coin e via Poerio, per poi lambire il nuovo polo museale M9 e raggiungere ‘Piazza XXVII Ottobre’, comunemente conosciuta come ‘Piazza Barche’. Da qui si costeggia il Canal Salso, ovvero il corso d’acqua che collega Mestre alla Laguna, molto caratteristico per le sue fila di barche ormeggiate. A questo punto, gli atleti imboccheranno l’alberato viale San Marco, per raggiungere il Parco San Giuliano dove percorreranno i suoi verdi viali con vista mozzafiato sulla Laguna e con le guglie di Venezia che si stagliano all’orizzonte. Da questo punto in poi, gli atleti si inseriscono all’interno del percorso della UYN Venicemarathon (vedi sopra).

Il percorso della UYN 10K - Dopo la partenza che avviene all’interno del Parco San Giuliano di Mestre (porta blu - Exposport Venicemarathon Village), gli atleti si inseriscono all’interno del percorso della UYN Venicemarathon (vedi sopra).

Difficoltà Il percorso della Venicemarathon è sostanzialmente piatto e veloce. Le uniche difficoltà si incontrano tra il 25° e il 35° chilometro, sotto forma di 3-4 brevi tratti in salita lunghi 100 m o poco più.

Nella parte finale della maratona (ultimi 3 chilometri) i runners affrontano 14 piccoli ponti sopra i tipici canali di Venezia. I ponti sono attrezzati con rampe di legno che consentono di non dover affrontare gli scalini.

Sul percorso non sono presenti tratti in pavé (con l'eccezione degli ultimi 100 m prima del traguardo). Nel tratto all'interno del centro storico di Venezia la pavimentazione è costituita da grandi lastre rettangolari in pietra (i cosiddetti "masegni").

Il percorso è interamente chiuso al traffico e sono presenti indicatori ad ogni chilometro di gara.