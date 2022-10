E' partita la 36^ UYN Venicemarathon, ecco dove vederla

In arrivo stanno già arrivando dalle 9 altre 6500 persone che hanno completato la 10k partita dal parco San Giuliano. A questi tra poco si aggiungeranno altri 2000 runner impegnati nella 1^ UYN Venice HALF marathon.

DOVE VEDERLA ORA - La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport, visibile sul digitale terrestre (canale 57), sul satellite (canale 227), con collegamento a partire dalle ore 9.35 (orario da confermare) e in streaming, sempre dalle ore 9.35, sui siti www.raiplay.it e www.venicemarathon.it. La diretta sarà trasmessa in Cina con Shanghai TV Sports, in Israele con Sport5 e in Nuova Zelanda con Sky New Zeland, e gli highlights distribuiti in oltre 90 paesi stranieri.