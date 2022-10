Assapora la corsa al mattino con l'ora solare

Chi ama correre al mattino non dovrà più temere il buio pesto e potrà riprendere ad allenarsi alle prime luci dell’alba, con un notevole vantaggio per la sicurezza personale.

Pensiamo alla maggior parte delle donne che è abituata a correre molto presto per dedicarsi alla famiglia al rientro. Pericoli derivanti da scarsa visibilità di ghiaccio o imperfezioni stradali, presenza di eventuali malintenzionati e visibilità da parte di automezzi sulla strada sono solo alcuni dei problemi che vengono limitati da un’ora di luce anticipata.

Un vantaggio per quanti sono entusiasti di iniziare la propria giornata on the road e fanno fatica ad adattare i propri allenamenti alla sera, spesso per difficoltà ad addormentarsi quando ci si allena troppo tardi.

Per chi invece ama correre al buio, la parola chiave resta sempre “Non rischiare”, indossare abiti a capacità riflettiva, luminosi e ben visibili può prevenire incidenti dati dalla scarsa visibilità; correre in compagnia, allenarsi sul solito percorso sul quale si incontrano quotidianamente le stesse persone sono accorgimenti che limitano i rischi legati alla presenza di malintenzionati. E se proprio le condizioni non lo permettono, si può sempre dirottare l'allenamento sull'indoor, dal tapis roulant ai rulli ad un'ottima nuotata in piscina.