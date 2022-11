Daniele Meucci prova a conquistare New York Marathon

NEW YORK - Dal ponte di Verrazzano fino a Central Park, è il mito della maratona di New York che celebra la sua edizione n. 51, nel pomeriggio italiano di domenica, con una marea di cinquantamila runners attesi sulle strade della Grande Mela.

La quota-Italia tra i top runners della maratona più famosa al mondo è rappresentata da Daniele Meucci, alla sua terza uscita dell’anno sui 42,195 km. L’azzurro dell’Esercito, campione d’Europa a Zurigo nel 2014, torna in azione a distanza di meno di tre mesi dalla maratona della rassegna continentale di Monaco di Baviera, terminata al tredicesimo posto con il tempo di 2h14:22 risultando il migliore del team italiano maschile.

In questa stagione l’ingegnere pisano, 37 anni, allenato da Luciano Di Pardo e Giada Bertucci, ha siglato il personale a Siviglia nel mese di febbraio scendendo per la prima volta sotto le due ore e dieci con 2h09:25. Si tratta della sua terza volta nella maratona di New York dopo le partecipazioni del 2013 (decimo) e del 2018 (cinquantunesimo, in corsa senza fini agonistici).

A un anno dallo straordinario terzo posto di Eyob Faniel, e nell’edizione 2022 che riapre le porte a centinaia di runners italiani, Meucci è annunciato in un cast al solito stellare. Al maschile, ci riprova il keniano campione in carica Albert Korir, a segno nella scorsa stagione in 2h08:22. A sfidarlo saranno, tra gli altri, il secondo classificato del 2021 Mohamed El Aaraby (Marocco), l’etiope vincitore di Londra 2020 Shura Kitata, il keniano che in stagione ha trionfato a Boston Evans Chebet, l’olandese vicecampione olimpico Abdi Nageeye.

Ricca d’interesse anche la gara femminile che ospiterà il debutto in maratona della keniana due volte campionessa del mondo dei 5000 Hellen Obiri. Riflettori puntati sulla regina dello scorso anno Peres Jepchirchir (Kenya), oro olimpico di Tokyo nonché vincitrice a Boston in aprile, sulla campionessa del mondo di Eugene Gotytom Gebreslase (Etiopia) e sull’israeliana bronzo mondiale Lonah Chemtai Salpeter.

DIRETTA TV - La maratona di New York sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD domenica 6 novembre dalle 14.35 alle 17.15 e su Eurosport 2 dalle 14.30 alle 17.15.