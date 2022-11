Napoli, un patto fatto di record europeo e 30.000 runner in tre anni

Ma non solo 2023, la visione, il programma, la progettualità, l’entusiasmo e la voglia di rendere grande Napoli e proiettarla tra le capitali mondiali del podismo guardano anche già al 2024 e al 2025.

Gli obiettivi sono tre, ambiziosi certo, ma Napoli può farcela: stabilire il nuovo Record Europeo della mezza maratona, centrare una delle 5 migliori prestazioni al mondo nella disciplina e far diventare il percorso della Napoli City Half Marathon tra i più amati dai grandi atleti internazionali.

E ancora, tra il 2023 e il 2025 far correre nel triennio a Napoli 30.000 persone con un numero di presenze totali pari a 81.243 corridori e visitatori. Per un indotto che, a partire dai 6.56 milioni previsto per il 2023, dalla tazzina di caffè alle notti in albergo, arrivi in un triennio a oltre 25 milioni di euro.

Napoli Running, Comune di Napoli, Fidal e Coni stipulano oggi un patto nel quale, ognuno, per sua parte si impegna a dare il massimo per far rientrare Napoli stabilmente tra gli appuntamenti internazionali più richiesti, partecipati e ambiti facendo della città un polo di sport e cultura centrale nei flussi del running.

La Napoli City Half Marathon rappresenta uno dei tre eventi più partecipati in Italia sulla distanza. L’ultimo grande appuntamento internazionale di running prima della pandemia ed il primo ad riaprire le griglie ai podisti di tutto il mondo.

Quest’anno, dopo un anno di sosta, alla Napoli City Half Marathon è stato subito Record Italiano, mentre già il prossimo 26 febbraio 2023, grazie anche ad un rinnovato percorso, molto più veloce, si punta ad abbassare ancora questo limite. La gara, insignita della prestigiosa Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della European Athletics, si corre in condizioni metereologiche ottimali (10°C). Anno dopo anno il percorso si fa sempre più veloce con dei piccoli accorgimenti che stanno facendo di Napoli la capitale europea del running. Il record italiano è la testimonianza di una costante ricerca su dove si può migliorare per rendere il percorso sempre più veloce. Il nostro prossimo obiettivo è posizionare Napoli sul gradino più alto d’Europa.

I “firmatari” del patto

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: “Programmare è sinonimo di successo. Significa porsi degli obiettivi a breve e lungo termine che portano al risultato voluto. Significa prevedere le difficoltà ed affrontarle per tempo. E' per questo che accolgo con grande soddisfazione il "patto per la città" tra istituzioni, sportive e non, proposto da Napoli City Half Marathon per la crescita costante di un evento che renderà Napoli sempre più un riferimento internazionale non solo dei runner ma anche di quanti vorranno godere delle bellezze turistiche e culturali della nostra città. Napoli che, siamo fiduciosi, sarà la capitale europea dello sport del 2026. Dopo il record italiano ottenuto nel 2022, il Comune di Napoli, assieme al Coni, alla Fidal ed agli organizzatori, è pronto a vivere questa nuova sfida lanciata per il prossimo triennio certo di poterla vincere”.

Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli: “La Napoli City Half Marathon rappresenta un grande appuntamento internazionale podistico per la nostra Città. L’ anno scorso, in piena pandemia, Napoli è riuscita a far parlare di sé grazie al Record Italiano sui 21 chilometri. L’edizione 2023 sarà un successo garantito: si stimano circa 8500 corridori, di cui quasi la metà provenienti dall’ estero. Il prossimo obiettivo è posizionare Napoli sul gradino più alto del vecchio continente, il record europeo sulla mezza maratona rappresenterebbe, infatti, il miglior biglietto da visita per la recente candidatura della nostra città a capitale europea dello sport 2026”

Stefano Mei, presidente FIDAL: “Non posso che accogliere con entusiasmo il progetto di crescita e affermazione internazionale della Napoli City Half Marathon, un evento che è già nella storia della nostra atletica dopo il record italiano di Yeman Crippa nel 2022. Conosco e apprezzo la serietà degli organizzatori e la passione di Napoli per l’atletica e per il running. Questa rinnovata sinergia istituzionale potrà portare risultati non soltanto agonistici ma anche in termini di diffusione della corsa, di promozione turistica del territorio e di benessere”.

Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania: “Sono estremamente orgoglioso del fatto che Napoli possa diventare una capitale dello sport riconosciuta a livello internazionale. Le Universiadi nel 2019, realizzate sotto una regia napoletana, unitamente ad altri grandi eventi hanno dimostrato che Napoli ha fame di sport e qui ci sono grandi dirigenti sportivi che possono ottenere traguardi importanti. Per questo il Coni è vicino agli organizzatori della Napoli City Half Marathon che è già entrata nel novero delle più grandi gare internazionali realizzando nel 2022 il titolo italiano. Siamo a completa disposizione come Coni di chi faccia della promozione sportiva e del benessere il proprio obiettivo. Forza Napoli. Record promesso in tre anni, ma l’impegno è di raggiungerlo prima possibile”

Carlo Capalbo, Napoli City Half Marathon: "Ciò che sta accadendo a Napoli è di una grandissima rilevanza per le organizzazioni sportive. Stiamo realizzando un progetto a tre anni che porterà Napoli nel gotha delle manifestazioni podistiche mondiali. Assieme al Coni, alla Fidal, al Comune di Napoli, si è creata una squadra che farà entrare stabilmente la Napoli City Half Marathon tra gli eventi internazionali più ambiti e partecipati"