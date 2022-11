850mila dollari per i vincitori di New York Marathon

New York City Marathon, la più famosa, la più ambita e anche una delle più ricche del globo. Tra gli ingaggi-inviti dei tanti top runner che trattano la loro partecipazione tramite i loro manager e un montepremi di 850mila dollari, nel totale l’investimento solo per costruire ‘la gara di testa’ da parte degli organizzatori New York Road Runners ammonta a oltre 2milioni di dollari.

Negli 850mila dollari di montepremi sono riservati premi in denaro per le prime 10 donne e i primi 10 uomini assoluti in classifica. Un premio a salire, dai 2000 dollari del 10° classificato in su, arrivando al 3° classificato che sale sul podio che vince 40mila dollari, il o la seconda 60mila dollari ed infine il vincitore, il ‘re’ della New York Marathon che porterà a casa 100mila dollari. Sono 534mila i dollari totali in premio ai 10 uomini e 10 donne, egualmente divisi (267mila).

Ancora il montepremi da 850mila dollari comprende premi ai primi classificati degli Stati Uniti: 25mila il primo e anche la prima americana, fino al 5° e la 5^ che vedranno accreditarsi 3000 dollari. Totale in questo caso di 116mila dollari.

Per i vincitori delle categorie Master, gli atleti sopra i 40 anni, suddivisi in classifiche di categorie d’età per cinque anni (40/45 – 45/50 e così via), sia uomini che donne, vinceranno 3000 il 1° di categoria, 2000 al 2° e 1000 dollari al 3° per un totale di 12mila dollari.

Ancora premi in denaro poi per gli atleti membri dei mitici NYRR, (New York Road Runner), dove il primo vincerà 5000 dollari ma che premia anche i vincitori master. Totale 38mila dollari.

Infine premi anche per gli atleti in carrozzina, le Wheelchair, dove il vincitore vedrà accreditarsi 25mila dollari e così anche in questo caso a scalare fino al 6° classificato. 155mila dollari totali in premio.

Poi ci sono i bonus in base alle prestazioni cronometriche. 50mila dollari sia all’uomo che alla donna che batteranno il primato della gara: 2h05’06” Mutai nel 2011 e 2h22’31” di Margaret Okayo del lontano 2003.