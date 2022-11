New York Marathon, italiani i più numerosi. Ma quanto costa correre la maratona più famosa?

NEW YORK - E’ tornata la New York City Marathon, la più famosa e importante maratona del mondo. Non è quella del record del mondo, quella più veloce è Berlin Marathon dove Eliud Kipchoge lo scorso ottobre ha fissato il record mondiale con 2h01’09”. A New York i top runner vanno per scrivere la storia, per entrare nel gotha dei più grandi di sempre, mentre i 50mila amatori al via ci vanno perché New York è il sogno.

Sì, semplicemente il sogno. Che sia la prima o la centesima maratona poco importa, New York è la città simbolo del mondo della maratona. Una megalopoli da milioni di abitanti che si ferma completamente per la propria maratona. Gli americani, i newyorkesi l’attendono e la celebrano, sostengono i runner a milioni sulle strade per tutti i 42km. A New York Marathon è quasi impossibile ritirarti, il pubblico di spinge, ti incita, ti dà la forza che ti manca. New York è il sogno, il viaggio, la trasferta con la famiglia o gli amici, New York è il ponte da Verrazzano alla partenza, è il Central Park che ti attende.

Gli italiani come sempre negli ultimi decenni ancora una volta saranno i partecipanti stranieri più numerosi. Italiani, popolo di santi, navigatori e anche maratoneti a quanto pare. L’anno scorso c’era ancora il Covid a bloccare viaggi ed eventi di massa e così furono solo 121 gli italici runner ad aver attraversato l’Atlantico, ma quest’anno grande festa con più di 2200 presenze. Non siamo ancora ai 2800 del 2019 o gli oltre 3000 del decennio scorso, però a parte gli statunitensi che sono 39mila, siamo davanti a Francia e Germania che non contano nemmeno 2000 presenze. Partecipare a New York Marathon è molto costoso, ma questo a quanto pare non scoraggia gli italiani. Il pettorale ha il seguente costo: Residenti negli Stati Uniti: $ 295, membri del NYRR: $ 255, mentre i residenti non statunitensi: $ 358. Ma quasi tutti sono obbligati a comprare un ‘pacchetto viaggio’ con le agenzie viaggio autorizzate dagli organizzatori del New York Road Runners.