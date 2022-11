Napoli City Half Marathon e Run Rome The Marathon, iscrizione unica per due grandi città da vivere

Domenica 19 marzo, Roma. La grande, l’Eterna, la millenaria, quella dei gladiatori, degli imperatori, . Ma anche quella della felliniana Dolce Vita, quella dei grandi Papi del Vaticano, della Grande Bellezza, le tante epoche vissute, dominate, scuola nel mondo e come direbbe Alberto Sordi: “Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi”.