Domenica il Campionato Italiano sui 42km, si corre la Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte

RAVENNA - Si corre ancora per il tricolore a Ravenna che domenica 13 novembre torna ad accogliere i Campionati italiani di maratona . Per la quarta volta l’evento metterà in palio i titoli nazionali assoluti sulla distanza dei 42,195 chilometri, dopo averlo già fatto nel 2015, 2018 e 2019, ma come nell’ultima occasione verrà abbinato alla rassegna master, ospitata anche nel 2016 oltre che tre anni fa.

La 23esima edizione della Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte scatterà alle ore 9.15 in via di Roma davanti al MAR, il Museo d’Arte della Città di Ravenna, sede anche dell’arrivo dopo aver corso tra gli otto siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. La rassegna tricolore assoluta di maratona si disputa per la 109esima volta al maschile, tra le donne è la numero 43. Ad arricchire il programma della manifestazione, organizzata dal Ravenna Runners Club, la tradizionale mezza maratona e la non competitiva di circa 10 chilometri tra le vie della città.

CACCIA AL TITOLO - Atteso al via Alessandro Giacobazzi, che ha un personale di 2h15:25 realizzato nel 2017 vincendo a Torino. Nella passata stagione il 26enne emiliano dell’Aeronautica ha corso in 2h17:36 a Milano prima di chiudere al secondo posto nella rassegna tricolore di Reggio Emilia. Torna a Ravenna il siciliano Alessio Terrasi (Gp Parco Alpi Apuane) che nella gara romagnola è riuscito a conquistare il titolo italiano del 2018 per poi piazzarsi secondo nel 2020 a Reggio Emilia in 2h17:41. Tra i pretendenti alle posizioni di vertice da seguire Salvatore Gambino (Dk Runners Milano), 2h16:00 in primavera nella maratona del capoluogo lombardo, e il milanese Andrea Soffientini (Dinamo Sport), 2h22:29 a Firenze l’anno scorso.

Anche nella prova femminile è annunciata ai nastri di partenza un’atleta che ha già vinto il tricolore assoluto: la cesenate Martina Facciani (Atl. Avis Castel San Pietro), due volte campionessa italiana nel 2016 a Verbania e nel 2019 proprio a Ravenna, mentre risale al 2011 il suo primato di 2h37:15 ottenuto a Torino. Il miglior accredito in chiave nazionale è invece quello di Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano), vigevanese scesa 2h35:05 un anno fa a Valencia. Potrebbe puntare al podio anche la marchigiana Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona) che in questa stagione si è migliorata con il successo di Treviso in 2h45:45 e ha indossato la maglia azzurra ai Mondiali della 100 chilometri, specialità di cui è stata campionessa italiana l’anno scorso.

TOP RUNNERS - Confermata la presenza dei keniani Nicholas Chelimo Kipkorir (PB 2h07:38 datato 2010) e David Kipketer Kogei (2h13:46 nel 2019), al femminile di Sarah Jerop e Viola Jepchirchir Kimeli. Arrivano dal Kenya anche i favoriti della mezza, Edwin Kibet Kiptoo (Pod. Torino) e Dickson Simba Nyakundi, mentre tra le donne spicca soprattutto il nome di Veronicah Njeri Maina (Gs Il Fiorino).

EVENTI - Il nuovo Expo Marathon Village quest’anno sarà allestito dalle 10.30 di venerdì mattina al Pala De André, centro nevralgico della manifestazione con tutti i servizi che ruotano intorno all’evento. Sabato alle 10 partirà la EasyCoop Family Run, corsa o camminata di 2 chilometri dedicata alle famiglie e alle scolaresche. Nel pomeriggio di sabato alle 15 è in programma il dibattito intitolato “La Storia Siamo Noi” che avrà ospiti campioni azzurri della maratona come Gianni Poli, Salvatore Bettiol e Osvaldo Faustini, al femminile Anna Incerti, Rosaria Console e Deborah Toniolo, insieme tra gli altri a Francesco Panetta, Marco Marchei, Daniele Caimmi e Giovanni Ruggiero. Domenica alle 8.45 la partenza della Correndo senza Frontiere - Tutti insieme, la 3 km riservata ai disabili che prenderà il via da Porta Serrata e alle ore 9.45 dall’ex Ippodromo Candiano il via alla Martini Good Morning Ravenna 10K. L’arrivo è invece previsto per tutte le distanze in via di Roma. Questa edizione conterrà anche un ricordo speciale per la persona che ha ideato e dato vita alla Maratona di Ravenna. In memoria di Sergio Fantinelli, patron della Maratona ravennate scomparso proprio quest’anno, Ravenna Runners Club ha deciso di istituire un traguardo intermedio davanti all’abitazione dei suoi familiari a Punta Marina. Proprio di lì passerà il percorso della maratona e il primo che taglierà questo traguardo riceverà un premio in ricordo di Fantinelli e del suo grande impegno sportivo che l’ha portato ad organizzare la prima Maratona di Ravenna nel 1999.

DIRETTA STREAMING - Prevista la trasmissione in diretta video streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Maratona di Ravenna Città d’Arte, oltre che sul sito della manifestazione.