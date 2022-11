Correre a Roma è sempre una festa, si è svolta la Rome21k

Cresce ad esempio sempre più l'attesa per una nuova grande edizione della Run Rome The Marathon, la grande maratona di Roma del prossimo 19 marzo, ma in calendario c'è anche la Atleticom We Run Rome del 31 dicembre prossimo così come la 48^ RomaOstia Half Marathon prevista il 5 marzo del prossimo anno. Per scaldare i motori da non mancare domenica prossima 20 novembre il primo dei Get Ready, gli allenamenti collettivi ideati e organizzati proprio dalla maratona di Roma.

Oggi invece le bellezze della Capitale e una splendida giornata dal clima primaverile hanno fatto da contorno alla seconda edizione della Rome 21K Ford Mustang-E, la mezza maratona della città di Roma, che ha visto al via, tra la gara di 21,097 km e la non competitiva di 10 km, oltre 4000 atleti ( il 40% in più dello scorso anno con il 20% di presenza femminile), i quali hanno preso il via da Piazza della Bocca della Verità, uno dei luoghi simbolo e amato dai turisti della Capitale.

Lo start ufficiale della Mezza Maratona e stato dato dal delegato per lo Sport della Regione Lazio Roberto Tavani alle 8.30. Presenti sulla linea di partenza il presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli (la gara era valida anche come campionato regionale) e il rappresentante dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale Andrea Imbimbo il quale, in maglietta e pantaloncini, si è cimentato da atleta nella gara competitiva.