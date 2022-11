Nomi e tempi di tutti i Campioni Italiani di Maratona, il verdetto di Ravenna. Qusti i più forti

RAVENNA - Domenica la HOKA Maratona di Ravenna è stata una rassegna tutta tricolore. Assenti purtroppo i grandi big italiani della maratona, vedi alle voci di Eyob Faniel, Daniele Meucci 8° settimana scorsa a New York e Giovanna Epis così come diversi altri, è stata l'occasione d'oro per vincere il titolo assoluto per Alessandro Giacobazzi in 2.17.52 e Giulia Sommi in 2h41'19", titolo che le 'raddoppia' in quanto vince anche la sua categoria d'età SF35.