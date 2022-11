“Hoka Veronamarathon evento intenso", Damiano Tommasi presenta la Hoka Veronamarathon

VERONA – Quattro giorni al via, cresce l’adrenalina in città per la maratona, evento presentato oggi presso Sala Arazzi del Comune alla presenza del Sindaco di Verona Damiano Tommasi .

Si corre questa domenica 20 novembre, tre le distanze da correre o camminare, c’è spazio per tutti: 21^ HOKA Verona Marathon, 8^ Zero Wind Cangrande Half Marathon e Avesani Last 10 km, evento organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd in collaborazione con il Comune di Verona.

Attesi oltre 7mila runner con la voglia di conquistare il traguardo e, prima ancora, di condividere le emozioni dello sport correndo nel centro storico di Verona. Oltre 1000 sono di nazionalità estera (15%) da 50 nazioni differenti, con austriaci, tedeschi, francesi e inglesi, ma da sottolineare anche ad esempio i 34 israeliani. Il 30% sono donne, da sempre il gentilsesso ama correre e vivere Verona. Da ormai cinque anni la Maratona di Verona può fregiarsi dell’onorificenza concessa dalla Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO che ha iscritto Verona come Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Spettacolare la partenza da Piazza Bra sotto gli occhi dell’Arena.

Così il Sindaco di Verona Damiano Tommasi: “Fa piacere far rivivere a Verona una giornata così intensa come quando c’è la maratona, intensa sia sportivamente, ma anche perché questo è un evento che fa vivere la città anche da dentro. Un evento che porta benessere, apprezzamento delle bellezze della città, un’attrattiva turistica. Ci sarà la domenica ecologica con la chiusura del traffico e attivando servizi navetta. Non so ancora se parteciperò alla 10 o alle 21km, ma sarà un piacere esserci, Verona con questo e altri eventi, grazie anche alla qualità degli organizzatori, è un passo avanti a tante altre città, buona corsa a tutti”.

Tra i relatori Alessandro Chiarini direttore Commerciale di Avesani, Francesca Vanzo Consigliere di amministrazione di Agsm Aim, Daniela Malusa Consigliere regionale Fidal Veneto, Daniele Bonacini di RoadRunnerHeart e Giulio Cavara Presidente di Federalberghi Confcommercio Verona.

LE GARE – Tre le manifestazioni al via domenica 20 novembre. Alle 8.30 i primi a partire saranno gli atleti della 21^ HOKA Verona marathon e della 8^ Zero Wind Cangrande Half Marathon. Prevista invece alle ore 11 da via del Pallone, circa 200 metri dall’Arena di piazza Bra, lo start della Avesani Last 10 km competitiva e non competitiva.

HOKA Verona Marathon è insignita dell’onorificenza Silver Label Fidal e all’interno del calendario internazionale di World Athletics e di Aims, l’associazione mondiale delle corse e maratone su strada. Si svolge su percorso misurato e certificato, un giro unico da 21,097km, anch’esso misurato e certificato, per gli atleti della Zero Wind Cangrande Half Marathon, mentre i maratoneti percorreranno due volte lo stesso giro.

CHARITY PARTNER - Il cuore di Verona è sempre stato grande, nella storia degli eventi organizzati da Gaac 2007 Veronamarathon ASD c’è sempre stata attenzione nei confronti dei più deboli con sviluppo di diversi progetti solidali verso diversi charity partner. Con il supporto de “La Diagonale Challenge”, la manifestazione di quest’anno si è impegnata nella raccolta fondi a favore di RoadRunnerHeart, associazione no profit nata dall’impegno di Daniele Bonacini, Ingegnere Meccanico, amputato ad una gamba in seguito ad un incidente stradale, impegnato nello studio di biomeccanica delle protesi allo scopo di poterle fornire a persone amputate. Daniele è anche un atleta paralimpico che ha vestito i colori della nazionale alle Paralimpiadi di Atene nel 2004.

A CASA LONTANI DA CASA - Nell’ultima edizione della Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon dello scorso 1 maggio, Gaac 2007 Veronamarathon Asd ha deciso di donare 8 euro per ogni iscritto delle ultime settimane di gara a Associazione A Casa Lontani da Casa - ACLDC sostenendo una raccolta fondi straordinaria destinata ad accogliere i bambini malati ucraini e le loro mamme perché tramite ACLDC potessero trovare una casa in cui fermarsi godendo di un ambiente sicuro e protetto per il tempo necessario per ricevere le cure. Circa 3mila euro i proventi della raccolta fondi che sono stati consegnati durante la conferenza odierna.