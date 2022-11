Joma vestirà l’atletica italiana nelle competizioni, nel tempo libero e in allenamento

Dal 1° gennaio 2023 Joma sarà al fianco degli atleti delle Nazionali per supportarli al meglio nella loro attività agonistica, accompagnandoli con la J sul petto sui principali palcoscenici internazionali . Nello specifico Joma fornirà i capi tecnici della linea performance, quelli da allenamento, tempo libero e rappresentanza , sviluppati appositamente per le Squadre Nazionali della FIDAL. Inoltre, l’atletica italiana vestirà Joma in tutte le principali manifestazioni organizzate dalla Federazione.

Tutti i prodotti della collezione FIDAL 2023 sono stati progettati seguendo gli standard di qualità e tecnologia che caratterizzano Joma grazie agli importanti investimenti nello sviluppo del marchio, nonché in Ricerca, Sviluppo e Innovazione. I capi della collezione, che sarà presentata nel 2023, sono altamente traspiranti, leggeri ed elastici. Il tutto è stato pensato e sviluppato affinché gli atleti possano eseguire tutti i loro movimenti in totale libertà.

In definitiva, con questo nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica, Joma e la Federazione Italiana di Atletica Leggera uniscono le loro forze e peculiarità per raggiungere nuovi e importanti traguardi. A partire dal 1° gennaio 2023 La FIDAL affiancherà così le altre federazioni di atletica leggera che hanno scelto Joma come proprio partner tecnico: Spagna, Slovenia, Romania, Serbia e Irlanda, e recentemente la Repubblica Ceca. La nuova partnership con la FIDAL colloca il marchio Joma tra i top brand dell’atletica leggera.

CHI E' JOMA - Joma Sport è un’azienda che produce e commercializza materiale sportivo. È il brand sportivo con il più alto volume di vendite in Spagna, ed è fra i 10 più importanti marchi sportivi al mondo. Joma Sport È stata fondata da Fructuoso López nel 1965, e da quel momento la crescita è stata rapida e di notevole impatto: Joma è presente sul mercato in più di 120 paesi e vanta ben otto filiali: Stati Uniti, Italia, Cina, Inghilterra, Germania, Messico, Panama e Brasile.

Joma è un’azienda multisport ed è presente in tutte le discipline sportive. Per quanto riguarda l’atletica, Joma è sponsor di importanti atleti olimpici, come lo spagnolo Chuso García Bragado. Joma è protagonista nell’atletica a livello mondiale grazie alle sponsorizzazioni tecniche delle Federazioni di Atletica Leggera di Spagna, Slovenia, Romania, Serbia, Irlanda, Repubblica Ceca e, dal 1° gennaio 2023, dell’Italia.

Nel calcio Joma è partner tecnico di più di 300 squadre di calcio a livello professionistico: Atalanta BC, Torino FC, Villarreal CF, vincitore dell’Europa League nel 2021, ACF Swansea, Tolosa, RSC Anderlecht, Cruz Azul, TSG Hoffenheim, SD Eibar, e nazionali come l’Ucraina, la Romania e molte altre. Grazie a queste sponsorizzazioni Joma è presente in tutti i principali campionati di calcio del mondo, in tutte le competizioni internazionali e nella Coppa del Mondo.

Tra gli altri sport, Joma è stata scelta quale partener tecnico della nazionale spagnola di Rugby, delle nazionali di pallamano di Spagna, Croazia e Slovenia, ma è anche sponsor tecnico di ben 12 Comitati Olimpici Nazionali presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra gli atleti Joma veste il tennista Pablo Carreño, il marciatore García-Bragado, unico atleta ad aver partecipato a ben otto differenti Olimpiadi, e la plurimedagliata nuotatrice Mireia Belmonte.

Joma è anche il marchio più forte a livello mondiale nel futsal grazie alla sponsorizzazione di oltre un centinaio di giocatori professionisti, nonché di grandi squadre come Inter Movistar, ElPozoMurcia, Paris ACCS, Carlos Barbosa, la Nazionale Spagnola di Futsal e la migliore squadra femminile del mondo: Pescados Rubén Burela.

Negli ultimi anni il marchio ha diversificato gli sport del suo ambito delle sponsorizzazioni, raggiungendo traguardi importanti a fianco di team e atleti di altre discipline come il padel, da diversi anni Joma è la calzatura ufficiale del World Padel Tour, il tennis con Pablo Carreño, Feliciano López, Marco Cecchinato, Marcel Granollers e Albert Ramos, ma anche nella pallavolo, a fianco di Lube Volley e Imoco Conegliano, campioni del mondo di volley maschile e femminile per club nel 2020. Joma si conferma così tra i top brand internazionali e il marchio spagnolo leader a livello mondiale.