Firenze Marathon: i consigli di Massini per ultima settimana pre-gara

FIRENZE – E’ il mitico coach fiorentino Fulvio Massini a indicare i consigli e le regole base per affrontare l’ultima settimana di allenamenti per correre e divertirsi senza pensieri alla Firenze Marathon di questa domenica 27 novembre. Iscrizioni chiuse da qualche giorno, raggiunto il sold out con 7500 presenze al via.

Sul canale istagram dell’evento il suo breve video con i fondamentali consigli: “Bene ragazzi ormai ci siamo, da ora in poi vanno fatti allenamenti leggeri, non bisogna assolutamente esagerare. In genere la domenica prima della gara si corrono al massimo 12 – 14km in maniera molto tranquilla. Bisogna in questa occasione tenere il ritmo gara maratona, per imparare a memorizzare il passo, gestire la respirazione e l’appoggio”.

Il secondo consiglio arriva per quanto affrontare ora durante la settimana: “Gli amatori è bene che non facciano prove ripetute, che non stressino il proprio fisico in alcuna maniera. E’ quindi necessario fare semplicemente corsa lenta, solo eventualmente il mercoledì o giovedì si possono fare dopo 5-6km di corsa lenta gli ultimi 2km a ritmo maratona. In generale non bisogna però superare i 7-8km di corsa”.

Infine gli ultimi giorni pre-gara: “Venerdì può correre solo chi è abituato a farlo, idem sabato solo se si è molto abituati a correre nel giorno precedente alla gara e comunque non oltre i 6km. Per tutta la settimana bisogna rilassarsi, dormire bene e mangiare bene. In bocca al lupo a tutti i maratoneti, vi aspettiamo a Firenze”.