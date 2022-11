Get Ready di Run Rome The Marathon. Le foto dell'allenamento 20 novembre

ROMA - Start. Partiti. Si va. Ogni maratona inizia sempre con un primo, semplicissimo, passo. Domenica 20 novembre alla Terrazza del Pincio di passi ne sono stati fatti a migliaia grazie alle circa 200 persone che hanno partecipato al primo Get Ready, l'allenamento collettivo in preparazione della Run Rome The Marathon in programma domenica 19 marzo 2023.