L'azzurra Anna Incerti domenica chiude la carriera nella sua Bagheria

(Padova) Una doppia passerella. Domenica, a Bagheria, la maratoneta azzurra Anna Incerti chiuderà idealmente un cerchio gareggiando nella sua città, nei 10 chilometri su strada del “Trofeo del Mare". Il giorno prima, alla “Festa dell’Atletica Padovana” di Borgoricco, ci saranno invece le premiazioni organizzate dalla Fidal degli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nel 2022. Ed è significativo precisare che per ben 97 volte un atleta di Assindustria Sport sarà chiamato sul palco del Teatro del Centro Civico Aldo Rossi, in viale Europa 12, a ricevere un riconoscimento per quanto fatto nel corso della stagione.

LA CARRIERA - Da una parte, Anna è l’atleta più attesa nella gara internazionale organizzata in Sicilia. Campionessa europea a Barcellona 2010, tre volte olimpica e 17 volte azzurra, in questo 2022 ha vinto la medaglia di bronzo alla Padova Marathon, per poi rappresentare l’Italia nella rassegna continentale di Monaco. Questi i record personali di Anna Incerti: 1500 m 4'21"08 (2003) 3.000 m 9'09"42 (2003) 5.000 m 15'15"30 (2011) 10.000 m 33'19"01 (2003) 10 km 32'14 (strada - 2009) Mezza maratona 1:08'18 (2012) Maratona 2:25'32 (2011) «A Bagheria non sarà la mia ultima gara in assoluto», racconta Anna, «ma la mia ultima da “professionista”. Resterò ancora nell’atletica, lo sport che amo, e correrò ancora, ma ho 42 anni e mi piace l’idea di terminare un certo percorso proprio nella città in cui la mia carriera è iniziata, quando ero adolescente, salutando i miei tifosi e il professor Tommaso Ticali, che mi ha lanciata». 14 le maratone corse in una quasi ventennale carriera. Tra i suoi successi in maratona: Firenze Marathon nel 2003 nel debutto sulla distanza, Milano Marathon 2008, Barcellona Campionati Europei 2010, ma anche da sottolineare il 5° posto a Roma nel 2009, il 6° a Berlino nel 2011 quando segnò il suo personale di 2h25'32", il 2° posto a Torino nel 2014, il 2° posto a Milano nel 2017 e il 3° posto a Padova questa primavera 2022.