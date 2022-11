Sara Galimberti e Giulia Sommi protagoniste a Ganten Milano21 Half Marathon

Un percorso, quello della Mezza Maratona, che come sempre non è avaro di meraviglia e che porterá gli atleti a correre al cospetto di alcuni dei punti piú coreografici di quella che ormai è da tempo considerata una key city per il running.

Il Duomo, il Castello Sforzesco, la Darsena, Montenapoleone con il quadrilatero della moda, City Life e i Giardini Indro Montanelli, saranno solo alcuni dei punti toccati dal tracciato di una gara che vivrá un intero weekend con MICO – Milano Congressi (Ingresso Gate 2B Viale Eginardo) a far da base generale per il quartiere della segreteria e il race village.

Quella 2022 è un’edizione che annuncia un punto di svolta nel percorso fin qui tracciato, con dovizia di attività e servizi pensati per tutti gli atleti e per chi gli appassionati di podismo.

Un race village tutto da vivere - MiCo si animerá fortemente nella giornata di sabato 26 novembre. EthicSport, brand di integrazione sportiva, indirizzerà gli atleti verso la strategia nutrizionale più corretta da utilizzare in gara.

A parlare di tecnologia applicata ai materiali e alle calzature per il running penserá adidas, presente nel village con l’intera collezione di calzature per il podismo disponibile per una prova per chiunque sia interessato a testarne le qualitá. Sará, infatti, possibile passare liberamente allo stand del rinomato brand tedesco, per farsi consigliare dal personale tech sulla scelta della calzatura piú adatta alle proprie esigenze, lasciare un proprio documento e anche uscire a provare in una piccola run libera il prodotto scelto.

Luxury Lab Cosmetics, importnate distributore di alcuni tra i migliori brand dermocosmetici sul mercato, offrirà, a chi vorrà partecipare, una running session guidata da Daniel Fontana, triathleta olimpico, che accompagnerà tutti i partecipanti in un training perfetto pre-gara con focus sulla tecnica di corsa (per iscrizioni scrivere a llc@get-s.it). Tutti i partecipanti alla run riceveranno in omaggio una maglia tecnica a maniche lunge celebrativa dell’occasione e potranno ricevere preziosi consigli di skin care e beauty routine. Per chi non rinuncia allo stile nemmeno in griglia di partenza, presso lo stand di Luxury Lab Cosmetics sará a disposizione un hairstylist che con mani esperte saprà farvi la treccia perfetta per correre e renderá tutte le runner ancora piú belle per tutto il weekend e in gara. La Ganten Milano21 è pronta a stupire.

Tracciati che valorizzano Milano - Per entrare nel vivo della gara della domenica, tutti i runner partiranno alle 9.00 da Via Arona, con le gare competitive a fare da apripista e a seguire le prove non competitive. In griglia la disposizione

sará attribuita in funzione del crono dichiarato in fase di iscrizione.

I percorsi delle due distanze di gara coincideranno fino alla deviazione nei pressi del Castello Sforzesco. I partecipanti della 10km proseguiranno verso via Olona, con passaggio di fronte al Museo della Scienza e della Tecnologia, per poi risalire all’ altezza di Viale Papiniano verso la zona di Conciliazione. Via Gabriele Rossetti è la passerella che porterà verso City Life, ultimo passaggio prima di rientrare in Via Arona per il traguardo.

Gli atleti della mezza maratona invece proseguiranno verso i Bastioni di Porta Volta, le vie del quartiere Moscova e dei Giardi ni Indro Montanelli. Svolteranno poi su Corso Venezia per un suggestivo passaggio davanti al Duomo e un ingresso nelle vie del quadrilatero della moda.

Sarà di nuovo Corso Venezia, percorso in senso opposto, a riportare i runner su Viale Luigi Majno per dare il via alla seconda metà di questi 21km. Un percorso che si fa sempre più veloce con il passaggio prima in Cinque Giornate, poi in Porta Romana. Infine, la Darsena e Conciliazione. Un ultimo passaggio in City Life prima di tagliare il traguardo in via Arona.

I protagonisti annunciati - Sulla distanza dei 10km occhi puntati su Elena Belló per la gara femminile. L’azzurra, specialista degli 800m nel 2020 ha partecipato alle Giochi Olimpici di Tokyo e in carriera ha fatto propri ben 6 titoli italiani assoluti sul doppio giro di pista. Questa stagione per Elena è stata piena di ottime conferme, su tutte il personal best in Diamond League al Golden Gala di Roma.

Tra gli uomini c’è grande attesa per Ahmed Ouhda, mezzofondista italiano che nel 2018 ha vinto l’argento ai Giochi del Mediterraneo under 23 nei 10000 metri e in carriera è salito piú volte sul podio ai Campionati Italiani.

Giochi piú aperti sulla distanza regina di giornata. Nella gara femminile la prima a registrare il proprio nome in starting list è stata Sara Galimberti, vittima di una stagione a singhiozzo costellata di infortuni, ma che sembra aver ritrovato continuità nelle ultime settimane. Sara sará al via a Milano con l’intenzione di assaggiare la distanza in questa stagione con una condotta controllata.

Reduce da un freschissimo titolo italiano sulla distanza di maratona, Giulia Sommi, compagna di allenamento di Sara, la affiancherà in gara. Stesso discorso per Nicole Reina, che con il terzo posto lo scorso fine settimana al cross di La Mandria ha ottenuto la qualificazione per i Campionati Europei di specialitá in programma a Torino l’11 dicembre.

Stefano Massimi con un PB di 1.04’31” è probabilmente l’atleta piú atteso di giornata, ma non sar’il solo. Tra gli uomini diversi sono infatti gli atleti capaci di attestarsi in questa stagione su crono prossimo all’1.08’. Tra loro Andrea Stolfi, classe ’94, con un PB di 2.19’in maratona e al rientro dopo una stagione costellata di infortuni. Specialista del mezzofondo, Zoh Zahir, portacolori della ProPatria Milano sará in gara per concludere una stagione per lui ricca di soddisfazioni cronometriche. Attenzione anche per Dario Rognoni, classe ’74, ma comunque capace questo autunno di siglare un 31’48” al Campionato Italiano di 10km su strada.

Andrea Trabuio, parola al General Manager - “Milano per il mondo del running è ormai una key city riconosciuta anche a livello internazionale. Lo dimostra l’interesse di tanti top brand di settore per questa piazza. La Ganten Milano21 Half Marathon ha l’ambizione di diventare nelle prossime stagioni un appuntamento agonistico ambíto anche oltre confine e di attrarre sulla propria starting line parterre di atleti di rilevanza internazionale. Milano per posizionamento e vocazione consente questo genere di ambizione e con lei anche la possibilitá di tracciare percorsiin grado di far siglare crono importanti. Stiamo lavorando in questa direzione e nelle prossime stagioni vedrete i frutti di questo lavoro”.