Dove correre a dicembre, le gare del Bel Paese

Manca poco alla fine del 2022, ultime occasioni da sfruttare per collezionare una medaglia nel clima ormai carico di emozioni natalizie.

DOMENICA 4 DICEMBRE – E’ il nord Italia a proporre due maratone, Sanremo e Terre d'Acqua Città di Trino (Vc), a quest’ultima è associata anche una mezza maratona. In provincia di Treviso va invece in scena la mezza maratona Prosecco Run, distanza che si potrà correre anche a Monopoli (Ba) e in Sardegna, con la Mezza Maratona di Cagliari.