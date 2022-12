Panoramica Sorrento-Massa Lubrense-Positano 27km, tutti i numeri di questa domenica 4 dicembre

La magia delle illuminazioni natalizie crea un’atmosfera speciale che dà vita allo scenario straordinario in cui si corre la Panoramica Sorrento-Massa Lubrense-Positano 27km. La manifestazione è organizzata da Napoli Running e prenderà il via alle ore 9.00 di domenica dando vita ad una vera e propria festa che si concluderà solo quando l’ultimo concorrente taglierà il traguardo.

I NUMERI – Oltre 1200 gli atleti che hanno scelto di regalarsi un bagaglio di emozioni ed un weekend di sport, bellezza, tradizione culturale e piatti rinomati in tutto il mondo. Ad illuminare la giornata, la carica dei sorrisi di tantissime donne, oltre il 30%, tra cui tantissime straniere. Sono infatti 30 le nazioni al via e circa il 20% gli stranieri. A capitanare la classifica delle Nazioni presenti sono Repubblica Ceca, Gran Bretagna e USA, da segnalare la presenza di un atleta dalla Nuova Zelanda. Da tutta Italia c’è chi ha scelto la Panoramica Sorrento-Massa Lubrense-Positano 27km come regalo di Natale, i numeri mettono sul gradino più alto del podio i vicini di casa laziali, seguiti da lombardi e veneti che sorpassano la tradizionale ricca presenza emiliana. Correre è anche turismo e la Panoramica Sorrento-Massa Lubrense-Positano 27km genera sul territorio un indotto economico di reale valore.

La Panoramica Sorrento Massa Lubrense Positano, un momento di collaborazione per promuovere territori splendidi verso quanti si trovano a visitarli, sia pure in veste di podisti. Una dichiarazione all'unisono quella del sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, del vicesindaco Giovanna Staiano e dell'assessore allo Sport Michele Giustiniani: "Si tratta di una iniziativa meritevole di attenzione e di supporto che ben si sposa con la volontà di condividere le bellezze del nostro territorio con gli ospiti che verranno a trovarci. Il tutto conciliando le esigenze dei cittadini residenti per evitare che questi possano subire un particolare disagio che rimarrà comunque minimo rispetto anche a passate edizioni. Per giungere allo scopo abbiamo effettuato numerosi incontri preliminari in cui si sono concordati accorgimenti per la viabilità, si è data forza alla visibilità di Massa Lubrense con il nome aggiunto a La Panoramica in quanto nel nostro territorio si svolge buona parte della gara podistica. E' stato fatto un bel lavoro di squadra e siamo convinti che il 4 dicembre sarà una bellissima giornata di festa di Comuni che hanno volontà di collaborare e di sponsorizzare il proprio territorio nei confronti di chiunque desideri conoscerlo e visitarlo. Il disagio sarà ridotto al minimo ma il ritorno di immagine per il nostro territorio resta importante e condiviso da tutti i cittadini".

CURIOSITA’ – Che sia una gara per tutti lo testimonia il fatto che a partecipare vi siano anche runner maturi. I più esperti al via sono Maria Marconato e Enzo Pace, 72 e 77 anni, rispettivamente mentre i più giovani sono Giulia Marinelli e il ceco Michal Perniaka di 24 e 21 anni.

Sono ben 168 le candeline che verranno spente in gara grazie ad Antonio Soriano, Lino Campani, Catherine Golden e Sarah Lahaye che si regaleranno una domenica di sport per il loro compleanno.