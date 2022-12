La guida completa della 42^ Valencia Marathon, top runner e curiosità

VALENCIA – Maratona di Valencia di questa domenica 4 dicembre, start ore 8.15, è l’ultima grande maratona internazionale dell’anno, una delle più grandi d’Europa, ed è cresciuta tantissimo nell’ultimo decennio sia in termini quantitativi che qualitativi dei top runner. 42esima edizione , la caratterizza soprattutto il percorso davvero veloce con strade larghe e piatte nonché per il clima assolutamente godibile.

Un budget da 6milioni di euro , il 45% deriva dalle quote di iscrizione e un investimento di oltre 2milioni (40%) per la gara di testa, quella dei top runner che si contenderanno la prestigiosa vittoria.

CHE NUMERI - Sono infatti ben 300 gli atleti ‘migliori iscritti’ quelli definiti élite runner, mentre sono circa 30mila gli iscritti, il 50% sono stranieri. Italiani che amano correre a Valencia, così come a New York, saranno ben 1817 gli ‘azzurri’ in gara, terza nazione più partecipante dietro ai padroni di casa spagnoli (14.600) e ai ‘galletti’ francesi che saranno ben 4025. Alle spalle dell’Italia la Gran Bretagna con 1365 partenti e il Belgio con 1312 completa la lista delle nazioni partecipanti con oltre 1000 atleti al via.

Sempre ai fini statistici l’81% sono uomini mentre il 19% donne, 11mila atleti correranno la Valencia Marathon per la prima volta mentre saranno oltre 6mila, circa 1000 donne, al debutto assoluto sulla distanza di maratona 42,195km. Saranno impegnati ben 2300 volontari che tra le tante cose da gestire dovranno posizionare 11mila metri di transenne, distribuire 20mila litri di bevande tipo powerade e 331mila bottigliette d’acqua nonché 80mila pezzi di frutta sui ristori.

PREMI - A Valencia si corre forte davvero anche se si è ancora lontani dal primato mondiale di Eliud Kipchoge che a Berlino a fine settembre ha bloccato il cronometro sul 2h01’09”. Record del tracciato di Valencia che appartiene ai keniani Evans Chebet con 2h03'00 e al femminile a Peres Jepchirchir con 2h17'16". Primati entrambi firmati nel 2020. L’anno scorso vinsero la Valencia Marathon Lawrence Cherono in 2h05'12" e e Nancy Jelagat in 2h19'31". Gli organizzatori hanno messo in palio un premio di 250mila dollari in caso di primato del mondo e di 30mila dollari in caso di primato della gara.

TOP RUNNER – Favoriti per il successo finale di questa edizione 2022 sono Getaneh Molla che ha un primato personale di 2h03'34" e Tamirat Tola 2h03'39", ma sono otto gli atleti che vantano un personal best inferiore alle 2h05’00, dimostrando così un campo partenti davvero eccezionale.

Italia che prova a farsi valere con gli azzurri Daniele D'Onofrio che ha fatto la sua miglior maratona in 2h11'43" e con Marco Salami che vale invece 2h14'57".