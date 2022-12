A Roma tornano questo sabato tornano gli allenamenti Get Ready Run Rome The Marathon

ROMA - Il 20 novembre scorso il 1° Get Ready è stato un grande successo con oltre 200 runner presenti ed entuasiasti. Torna come da programma questo sabato 10 dicembre il 2° Get Ready Run Rome The Marathon, l'allenamento collettivo in preparazione di Run Rome The Marathon di domenica 19 marzo 2023.

Previsti allenamenti e andature per tutti i ritmi, sia per neofiti che sognano l'esordio in maratona ma anche per i più esperti, ancora i Get Ready Run Rome The Marathon sono aperti e possibili per chi desidera correre una frazione della staffetta solidale Run4Rome oppure la stracittadina Fun Run. Anche i Fitwalker sono i benvenuti, l'inclusività è una delle caratteristiche principali di questi allenamenti collettivi.

Villa Borghese alla Terrazza del Pincio, sabato 10 dicembre con ritrovo ore 8 e partenza alle 8.30. Allenamenti gratuiti, è necessaria solo la prenotazione sul Allenarsi in compagnia è decisamente meglio, assicurato il divertimento, il ritrovare o il conoscere nuovi amici. Get Ready è sinonimo oltre che di corsa anche di festa. Il ritrovo è ancora asabato 10 dicembre con ritrovo ore 8 e partenza alle 8.30. Allenamenti gratuiti, è necessaria solo la prenotazione sul sito ufficiale Run Rome The Marathon.

Con la gestione generale di Federica Romano, a guidare i runner vi saranno i pacer ufficiali di Run Rome The Marathon e a gestire l'allenamento il coach ufficiale di RRTM Andrea Giocondi. Questo l'allenamento che ha istituito: “Alterna le andature”

"Alleniamo la sensibilità alla coscienza ed alla consapevolezza dei ritmi: correremo in tutto 12 km consecutivi attraverso un allenamento in cui alterneremo il ritmo di corsa lenta con quello di corsa media. Questa tipologia di allenamento rappresenta il miglior esercizio specifico per migliorare ed incrementare la resistenza cardiopolmonare ed aerobica".