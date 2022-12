-100 giorni a Run Rome The Marathon. Da oggi parte il sogno chiamato Roma

ROMA – 100 giorni al via di Run Rome The Marathon, La maratona per eccellenza, l’evento sportivo italiano più partecipato. La data è nota da tempo: 19 marzo 2023.

Tanti o pochi che siano quei giorni è soggettivo, ognuno dei 30mila runner attesi nel computo totale delle tre distanze previste (maratona, staffetta solidale Run4Rome e stracittadina Fun Run) ha il proprio calendario mentale e la propria motivazione per esserci. 10mila runner stranieri al via previsti provenienti da oltre 100 nazioni del mondo, un evento inclusivo che fa rima con ‘pace’ e ‘fratellanza’. C’è chi sarà alla prima maratona della vita e magari questi 100 giorni sembreranno pochissimi perché il tempo per allenarsi ed esser pronti non sembra mai abbastanza, c’è chi invece la maratona e quella di Roma in particolare l’ha fatta tante volte e vorrebbe fosse oggi la gara. Che siano tanti o siano pochi il cammin di mezza via dei 100 giorni è il tempo giusto per resettare tutto, per dire sì ‘Run Rome The Marathon è la mia gara’, il mio sogno da esaudire, il mio obiettivo. C’è da fare dunque giusto 5 cose, tutte oggi, ora o mai più. Sì perché ad un certo punto è il cuore a comandare: mi iscrivo, un bel sorriso, mi allaccio le scarpe, respiro profondo, cronometro gps al polso e via, primo giorno, primo allenamento. Si, va!