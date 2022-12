Libertà e serenità. Quel giorno (dopo il lockdown) in cui Sinisa Mihajlovic fece un'ora di corsa

BOLOGNA - Era il 6 maggio 2020, il mondo intero così come l’Italia stavano provando lentamente ad uscire dall’annientamento totale del lockdown da Covid19. Il campionato di calcio si era bloccato, la stagione del Bologna era stata non facile fino a quel momento, tanti gli ostacoli, tante le difficoltà incontrate, c’era la malattia di Sinisa Mihajlovic, colpito dalla leucemia, perfida malattia che ieri 16 dicembre 2022 ce l’ha portato via per sempre. Nei mesi precedenti al coronavirus era stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo e a una lunga terapia, periodo davvero buio.