Run Rome The Marathon, ci sono le Frecce Tricolori in partenza

La musica, lo speaker, i grandi campioni pronti a vincere e migliaia di runner alle loro spalle, il Tenore che canta l’Inno Nazionale e poi stop a tutto. Fermi. Il Silenzio, il cuore che batte forte. Ci siamo. E’ un lampo, una scossa d’adrenalina che sfreccia ad alta velocità sul cielo di Roma: sono le Frecce Tricolori che per la prima volta in una maratona italiana stenderanno nel cielo di Roma il tricolore più bello e più grande del mondo. Verde, bianco, rosso , tanto orgoglio, tanta Italia per una scia che accompagnerà i maratoneti per tutta la gara.

Sì, è confermato, grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare, domenica 19 marzo 2023 poco prima del via dell’evento sportivo più partecipato d’Italia, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà sui Fori Imperiali i 30mila partecipanti, circa il 60% di nazionalità estera quelli attesi nella distanza regina da 42,195km, provenienti da circa 110 nazioni estere.

Un’eccellenza italiana famosa in tutto il mondo che sfila, nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare, per la maratona, sarà un momento unico, forte, atteso, che renderà una giornata di sport, agonismo, benessere e solidarietà anche in una giornata storica e indimenticabile.

Questa è Roma, questa è la Run Rome The Marathon, un’edizione da non mancare quella del prossimo 19 marzo, un gigantesco contenitore di emozioni e di contenuti che riempiono la città di gioia.

I maratoneti che attraversano la città in un percorso che vede il susseguirsi di oltre 30 monumenti storico-culturali, un vanto che nessun’altra città nel mondo può vantare. Poi la spiccata anima solidale con decine di Associazioni No Profit che hanno creduto nel Charity Program, i tanti punti musicali e d’intrattenimento lungo il tracciato, l’attenzione massima alla sostenibilità ambientale tanto d’aver ricevuto da parte dell’Ente certificatore Rina la Certificazione Iso 20121. Queste le motivazioni prime in classifica del ‘perché correre la maratona di Roma’, le restanti sono tutte da scoprire e poi in maratona ognuno ha la propria motivazione, il proprio perché è lì in partenza, pronto a vivere quell’esperienza e a sognare il traguardo proprio davanti al Colosseo.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla Run Rome The Marathon, alla Run4Rome e alla stracittadina Fun Run sono aperte, ci si può registrare online sul sito ufficiale www.runromethemarathon.com