Benedetta, la maratoneta che si sente farfalla. E vince a 21 anni la maratona di Pisa

Allenata da Luca Cossarini, la prima particolarità oltre al risultato tecnico è l’età di Benny Coliva: nata il 22 dicembre 2001, compirà 21 anni solo tra pochi giorni. Inusuale in Italia, così come in Europa, che una ragazza così giovane corra una maratona e la corra così bene. Appare invece più naturale, per mille motivi, che in gioco nelle corse su strada fin da giovani si mettano ragazze africane da Kenya, Etiopia, Uganda o Eritrea in particolare.

Vive e si allena a Bologna mentre studia al 2° anno di Biologia a Ferrara e si era già notata lo scorso 27 novembre a Milano21, la half milanese dell’autunno dove ha vinto davanti a Sara Galimberti in 1h15’11”: “Ho iniziato a correre per passione – fa sapere Benedetta Coliva – amo lo sport all’aria aperta, in montagna, fin da piccola. Però no, non ho mai fatto atletica e davvero a correre ‘seriamente’ ho iniziato solo questa estate”.

E allora eccola qui alla prima gara vera in Val Gardena, la Dolomites Saslong Half Marathon dove si è piazzata in seconda posizione a pochi secondi dalla vincitrice: “Con quella gara ho capito che potevo fare qualcosa in più, così come poi alla 32km di Parma Marathon in ottobre. Ma già da questa estate avevo scelto Pisa per correre la mia prima maratona. C’era un gruppo di amici che aveva scelto di farla, mi sono aggregata e mi sono iscritta, volevo semplicemente passare una giornata in compagnia, non pensavo certo di poter vincere. E’ stata una sorpresa anche per me, diciamo il primo sogno di tanti sogni che ho in testa”.