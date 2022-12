Thesportyblonde, la regina bionda dello Stadio dei Marmi

ROMA – Chi è a Roma l’ha vista senz’altro volare con i suoi biondi capelli in prima corsia del magico Stadio dei Marmi accanto all’Olimpico. Chi non è romanocentrico l’avrà senz’altro notata sui social con il nickname @thesportyblonde con ben 86mila followers su Ig. Video, foto, tanta corsa, Camille Chenaux, questo il suo vero nome, con una carriera alle spalle da calciatrice ha conosciuto la corsa poco tempo fa con ottimi risultati nelle distanze più corte, soprattutto in pista, il magico anello rosso.

Camille, non certo un nome ‘romano’. Da dove arrivi?

Sono nata in Svizzera da genitori ambedue svizzeri, ho vissuto un po’ ovunque in Europa assieme alla mia sorellina Adèle (la mia migliore amica): da piccola a Arras in Francia, a Leuven in Belgio per poi finire a Roma in Italia. Durante il mio periodo scolastico ho dunque dovuto cambiare quattro volte lingua, passando dal francese al fiammingo, dal fiammingo al francese di nuovo per poi, in seconda elementare, passare all’italiano.

Quando sei arrivata a Roma?

Da piccola per il lavoro di mio papà, stesso motivo per il quale, sempre da bambina, ho viaggiato molto. In Italia ho fatto tutti i miei studi universitari. Ho una laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, una laurea magistrale in Scienze Politiche e Studi Europei conseguita a cavallo tra l’università di Roma Tre e la Freie Universität di Berlino. Lo scorso luglio ho invece concluso il mio Dottorato di ricerca in Scienze Politiche.