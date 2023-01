Campaccio Cross Country, 3° il 'leone' Yeman Crippa

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Un leone affamato, è questo lo spirito in gara al Campaccio di Yeman Crippa che ci ha provato e ci ha creduto attaccando e balzando in testa nel quarto dei cinque giri previsti. Non ha vinto, è arrivato terzo, un podio che fa morale e fa sognare i tifosi sugli spalti dello Stadio Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano e l’Italia intera che ama lo sport e l’atletica. Applausi per il coraggio e la volontà di Crippa ma anche di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), quarta appena giù dal podio in questo 66° Campaccio Cross Country organizzatore sempre con grande maestria da Us Sangiorgese forte del prezioso supporto di 86 appassionatissimi volontari.

Il clima è stato quello giusto, cielo grigio e un po’ di nebbiolina che ha fatto da sfondo perfetto ad una delle più belle pagine di storia dell’atletica italiana. Le premesse c’erano tutte, alla vigilia il Campaccio è stato insignito della World Athletics Heritage Plaque da parte del Direttore di Heritage Department of World Athletics Chris Turner, terzo evento in Italia a ricevere questa rara onorificenza.

I RISULTATI – Il mattino è stato dedicato all’atletica dei master che si sono sfidati su un terreno piuttosto fangoso, in perfetto stile cross. Tanti gli start che si sono susseguiti per dare vita ad una splendida kermesse sportiva dove in tarda mattinata hanno preso il posto dei master tutte le categorie giovanili. Un vero successo anche sotto questo punto di vista il Campaccio 2023 che ha registrato grandi numeri delle nuove leve del futuro grazie all’impegno della US Sangiorgese che ha lavorato per offrire gratuitamente le iscrizioni alle più piccole e ai più piccoli della categoria Esordienti.

LE DONNE - Start ufficiale della gara femminile alle 14.30 con Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che da subito ha cercato di rimanere agganciata al gruppo di testa, capitanato dall’eritrea Rahel Daniel, dalla keniana Margareth Chelimo Kipkemboi e dalla keniana Mirriam Chebet. Sia la Kipkemboi che la Daniel avevano già ottenuto gli onori di questa competizione avendo conquistato la piazza d’onore, la prima nel 2020 con 19’27” e la seconda lo scorso anno quando aveva tagliato il traguardo in 18’49". A spuntarla e a vincere il 66° Campaccio, dopo un’accesa lotta, è stata l’eritrea Rahel Daniel che ha concluso le sue fatiche in 19’10” tallonata da Margareth Chelimo Kipkemboi a soli 2”, in 19’12”. “E’ stato bellissimo correre al Campaccio dove il tifo è sempre molto caloroso - ha esordito la vincitrice – Quest’anno ho avuto più freddo dello scorso anno ma non mi sono fatta trovare impreparata sulla strategia di gara. Lo scorso anno ero arrivata seconda e volevo vincere, ho controllato fino all’ultimo prima di sferrare il mio attacco vittorioso”, ha concluso. Più staccata Mirriam Chebet che completa il podio in 19’31” dopo aver resistito all’attacco di Nadia Battocletti che dopo un’incertezza che l’aveva vista arretrata al passaggio al terzo giro, è riuscita a riagganciarsi per conquistare la quarta posizione tagliando il traguardo in 19’38”, miglior posizione di sempre. “Pensavo di essere più in forma” – ha detto Nadia Battocletti – “Ho avuto un momento di grande difficoltà durante il quale mi sono vista sorpassare, per fortuna sono riuscita a reagire in tempo per agguantare il quarto posto, una grande soddisfazione per me che vivo il Campaccio come una famiglia”. Ottime anche le prestazioni di Ludovica Cavalli (Aeronautica Militare), Giovanna Selva (Carabinieri Sez. Atletica) e Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino Atl.) che chiudono in 7^, 8^ e 9^ posizione generale.