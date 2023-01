Giorgio Calcaterra fa poker e vince la 4 maratone in 4 giorni

Ancora lui, sempre lui. Giorgio Calcaterra c'è, ancora, un'altra volta, un altro anno. Il 2023 inizia alla grande per 'Re Giorgio', l'ultramaratoneta più famoso d'Italia (e non solo), capace in una infinita carriera di vincere tre campionati del mondo di ultramaratona 100km con la maglia azzurra e ben 12 volte consecutivamente la 100km del Passatore.

Tra le migliaia di gare fatte e vissute, oltre 260 maratone, 4 delle quali in queste ultimi 4 giorni. L'ex tassista romano è infatti reduce dalla Forte Sea Front 4x42km, evento ludico sportivo organizzato dagli indomiti del Club Super Marathon che ha previsto 4 maratone consecutive in 4 giorni in zona Forte dei Marmi. Non solo agonismo puro, anzi forse l'agonismo per chi fa parte del Club Supermarathon è l'ultimo dei sogni, si tratta di un allargato gruppo di amici, super-appassionati di maratone e ultramaratone, gente che macina migliaia di chilometri a ritmo lento. Conta esserci. Conta fare la distanza. Conta passare il tempo con la propria passione, con gli amici la sera in hotel a cenare. Decine di persone che hanno all'attivo 800, 1000 e passa traguardi di maratona. Esagerati, forse sì, dal gran cuore senz'altro.