Get Ready di Run Rome The Marathon 2023, questo sabato 14 ci si allena a Roma

Roma – Due mesi al via di Run Rome The Marathon e a tutte le grandi emozioni che ne deriveranno. Dalle Frecce Tricolori che con una immensa scia tricolore sfileranno sul cielo di Roma e su via dei Fori Imperiali per la prima volta allo start di una maratona italiana, poi le tante iniziative musicali , ma non solo, lungo tutto il percorso che passando per tutti i punti iconici della città vedrà decine di monumenti e siti storici sfilare accanto ai maratoneti.

Run Rome The Marathon vuole vivere e anticipare le emozioni già in questi mesi e da qualche anno lo fa grazie ai Get Ready, gli allenamenti collettivi che sono da sempre concepiti come una grande festa grazie anche alla musica di Radio 105 .

Il percorso delle meraviglie per un sogno, la medaglia da mettersi al collo, il gareggiare con altre decine di migliaia di persone provenienti da oltre 100 nazioni del mondo, un’atmosfera internazionale unica, per il più grande evento sportivo partecipato d’Italia. Roma è pronta, Roma attende i maratoneti.

Ci sarà anche il mitico Giorgio Calcaterra questo sabato 14 gennaio a Ponte Milvio in occasione del primo dei tre Get Ready di questo inizio 2023. Il ‘Re degli ultramaratoneti’ ha appena concluso una competizione fatta da 4 maratone in 4 giorni e si sta dunque allenando a suo modo, ovvero macinando instancabile centinaia e centianaia di chilometri, per la maratona a Roma il 19 marzo che lo vedrà come sempre grande protagonista. La conferma della sua partecipazione è già arrivata al comitato organizzatore.

Centinaia di runner questo sabato 14 gennaio potranno così allenarsi insieme a Giorgio Calcaterra seguendo i dettami di Andrea Giocondi, coach ufficiale di Run Rome The Marathon. Il ritrovo sarà a Ponte Milvio alle ore 8 con partenza del training alle 8.30: “L’obiettivo è correre bene e con serenità la maratona – fa sapere Giocondi -. Faremo un allenamento specifico e fondamentale per cominciare a testare il ritmo gara, affronteremo così il primo allenamento “lungo” della preparazione, utile per stimolare la tenuta della corsa rimanendo vicini al ritmo della soglia anaerobica. L’obiettivo di questo allenamento Get Ready, con l’aiuto dei pacer ufficiali RRTM coadiuvati sempre da Federica Romano, sarà la tenuta sul ritmo e sulla distanza, fino ad un massimo di 22Km, con la possibilità di modulare la distanza anche su lunghezze minori. Avremo la possibilità di confrontarci e valutare la condizione del momento, sia dal punto di vista della tenuta atletica che della forma fisica”.

Come sempre il ‘Get Ready’ è in forma gratuita, è necessaria solo una prenotazione sul sito ufficiale di Run Rome The Marathon CLICCA QUI e possono partecipare tutti, anche coloro che hanno intenzione di partecipare magari alla Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone o alla Fun Run o alla stracittadina da 5k. Runner esperti o novizi desiderosi di fare l’esordio in maratona, lenti o veloci, tutti sono attesi, fitwakers compresi che avranno pacer camminatori a loro dedicati con due tipologie di ritmo-camminata differenti.