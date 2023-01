Cinque Mulini, Yeman Crippa cede solo all'ultimo giro

C’è di nuovo un azzurro sul podio della Cinque Mulini. Applausi per il secondo posto di Yeman Crippa nel leggendario cross di San Vittore Olona (Milano), edizione numero 91, dietro soltanto al keniano Gideon Rono che allunga nell’ultimo dei cinque giri. Ma il campione europeo dei 10.000 riesce a lottare per il successo, mancato di appena sei secondi, e riporta l’Italia nei primi tre al maschile come non accadeva da diciotto anni, da quando Stefano Baldini nel 2005 arrivò terzo.