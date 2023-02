Napoli City Half Marathon, ci sono Fabio Maresca e Ciro Carbone con gli arbitri italiani Aia

NAPOLI - L'Associazione Italiana Arbitri - FIGC attraverso la propria Commissione Eventi organizza la RefereeRUN, ovvero il Campionato Italiano di Corsa per Arbitri, un evento giunto ormai all’ottava edizione. E quest'anno l'appuntamento è a Napoli, nell'ambito della Napoli City Half Marathon. Un'operazione per far conoscere a tutti questo mondo di oltre 30mila direttori gara (2.000 donne) che esprimono valori importanti di cui molti in comune con gli atleti di running ed atletica. Il Presidente della Commissione, con tutto il Comitato Nazionale, ha sempre promosso eventi ed attività di questo genere tanto da essere presente con un rappresentante ad ogni gara anche in corsa.

Saranno almeno una quarantina gli arbitri presenti al via della NCHM. La sfida come avviene in campo la domenica è sempre con se stessi per migliorarsi e dare un servizio eccellente al Mondo del Calcio. In più c'è la sfida anche contro il tempo. In questi primi sette anni della RefereeRUN oltre 3mila arbitri/atleti hanno partecipato alle gare in calendario. Il Campionato si sviluppa su gare di 10km. Una scelta non casuale; un direttore di gara percorre mediamente durante una partita di calcio tra gli 8 e 12 chilometri, da qui la scelta dei 10 km. Inoltre ogni anno si svolgono gare speciali sulla distanza della Mezza Maratona ovvero 21km 97 metri. E questo è il caso della mezza maratona napoletana.

"Siamo contentissimi di questo connubio con l'Associazione Italiana Arbitri - spiega Carlo Capalbo, patron di Napoli City Half Marathon - significa aver ricevuto uno dei riconoscimenti più importanti, quello di quanti ogni settimana hanno il compito di valutare il corretto svolgimento di una competizione nel più puro amore per lo sport". L’AIA coinvolgerà nell’occasione la Sezione arbitri di Napoli e di Ercolano sui cui territori si snoda il percorso della Napoli City Half Marathon insieme al Comitato Regionale della Campania. Per il Comitato Nazionale sarà presente Nicola Cavaccini che parteciperà anche alle premiazioni. “Sono contentissimo di poter ospitare a Napoli il mondo arbitrale in una manifestazione che ormai fa parte della tradizione dell’Aia. Il connubio RefereeRUN - Napoli City Half Marathon sarà sicuramente una grande festa di sport” il pensiero di Nicola Cavaccini Al Villaggio Maratona della sarà predisposto uno stand AIA per la promozione dei corsi arbitro #DiventArbitto l’hashtag che promuove la campagna. Ogni Arbitro inoltre indosserà la maglia tecnica che lo distingue in gara e che promuove le attività de nostro sponsor solidale ovvero l’AIL (Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie e Linfomi). Iscritti alla Napoli City Half Marathon Fabio Maresca, presidente della sezione di Napoli dell'Aia, e Ciro Carbone, guardalinee impegnato nei mondiali in Qatar.