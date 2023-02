Sport, solidarietà, turismo e socialità le parole chiave per la 16^ CRAFT Giulietta&Romeo Half Marathon

Organizzata da sempre da Gaac 2007 Verona Marathon Asd, con il supporto del Comune di Verona, dopo due anni in cui si è svolta in tarda primavera causa restrizioni da pandemia Covid19 torna finalmente nella data tradizionale, quella di domenica 12 febbraio 2023, weekend di San Valentino. Le emozioni dell’ultima edizione, del traguardo sulla pista dello Stadio Bentegodi e del crono ad un soffio dall’essere sotto l’ora sono ancora vive e hanno alimentano la voglia degli organizzatori di confermare gli alti standard organizzativi d’eccellenza, costruendo una gara livello mondiale e a cui parteciperanno oltre 8mila podisti provenienti da tutta Italia e da oltre 50 nazioni nel mondo.

Gaac 2007 Verona Marathon Asd da sempre ha l’obiettivo di trasformare l’evento anche in un’occasione di festa per l’intera città e per i runner di qualsiasi livello, per questo, accanto alla manifestazione principale è confermata la Avesani Monument Run 10k, sia in modalità competitiva che non competitiva, quest’ultima quindi, senza necessità di tesseramento e certificato medico agonistico.

Presentato l’evento questa mattina a Palazza Barbieri, nella prestigiosa Sala Arazzi, con la presenza Presidente del Consiglio Comunale Stefano Vallani insieme a Stefano Stanzial, Presidente di Gaac 2007 Veronamarathon Asd.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Vallani: “Siamo qui per presentare un evento, la CRAFT Giulietta&Romeo Half Marathon i cui numeri impressionano, ci sono al momento 8mila partecipanti. E’ un evento importantissimo anche per l’amministrazione comunale e la città di Verona perché è una vera e propria vetrina che permette di metterne in luce le bellezze e, a completare il fascino di questa gara, ci sarà l’arrivo sulla pista dello Stadio Bentegodi. Si tratta di una manifestazione attraverso la quale si ha la possibilità di aumentare la socialità e diffondere valori positivi importanti oltre che messaggi sociali. Sport, solidarietà, turismo e socialità le parole chiave”.

Presidente di Gaac 2007 Verona Marathon ASD Stefano Stanzial: “Grazie all’amministrazione comunale che da sempre ci è vicina in questo sforzo che come ASD facciamo tutto il possibile per far conoscere nel mondo Verona attraverso lo sport. Non mi stancherò mai di ringraziare i volontari che permettono la realizzazione di questo evento, domenica saranno oltre 600. Tra queste persone, enti e gruppi nasce una vera e propria intensa collaborazione che permette la riuscita dell’evento. Quest’anno finalmente torniamo ai numeri pre-pandemia, oltre 6mila atleti sulla mezza maratona e oltre 2mila sulla 10 km. Tra questi, circa il 20% sono stranieri da 40 nazioni e ci sono atleti da tutta l’Italia, questo naturalmente si traduce in indotto turistico. Ad oggi, insieme a Roma, Napoli e Milano, la Giulietta&Romeo HM ha la Gold Label Fidal, un riconoscimento importante di qualità dell’evento ma che domenica 12 febbraio potrebbe diventare una base per far diventare la manifestazione ancora più internazionale. Abbiamo fatto molti sforzi per avere una gara tecnica, tanta Africa per sgretolare il primato del percorso e Italia che scende in campo con l’azzurro Iliass Aouani per rompere anche a Verona il muro dell’ora. Batte anche un cuore veronese, quello di Marco Fontana Granotto, campione italiano U23 di mezza maratona, da qui speriamo la sua carriera possa prendere un ulteriore slancio. Tanti gli obiettivi solidali grazie alla presenza dell’Associazione Parkinson&Sport e di Sammy Basso, affetto da progeria.”

Consigliere Fidal Veneto Daniela Malusa: “Porto i saluti del Presidente Francesco Uguagliati che sarà presente domenica. In bocca al lupo a tutti, organizzatori, partecipanti e agli amici del Parkinson”

Consigliere Fidal Verona Dino Mascalzoni: “L’evento di domenica è un’attività che nobilita la città e a cui tante aziende locali si sono affiancate. Dopo la mezza maratona ci sarà il via delle gare dei nostri “cuccioli”, che avranno la possibilità di essere partecipi di una grande gara con atleti di calibro mondiale in azione. Per i più giovani sarà certamente uno stimolo per il loro futuro.”

Presenti anche alcuni sponsor, tra questi la PR& Communication Specialist di Noleggiare Alessia Origano, Emanuel Baldo di ‘Al Risparmio’ e per GiuliettaVerona il titolare Davide Albertini.

I TOP RUNNER - Importante lo sforzo degli organizzatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che spinti da una grandissima passione per la corsa di altissimo livello, sognano da sempre una importante prestazione atletica da regalare a Verona e ai cittadini veronesi. Un grande tempo cronometrico regalerebbe forte visibilità internazionale alle città, diventando così una delle mezze maratone più importanti del mondo. Con i fortissimi atleti keniani ed etiopi invitati a gareggiare si correrà sul filo dei 59 minuti, tempo da record, ma attenzione anche sul veronese Marco Fontana Granotto, già nazionale azzurro, che vuole provare ad abbassare il suo primato personale e scendere sotto il muro di 1h04’00, presente in conferenza ha così confermato la sua presenza: “E’ un onore essere qui, domenica vorrei scendere sotto 1h04’ e abbassare il mio personale. Da un test fatto ieri sono in condizione, quindi spero di farcela. Sarà un’emozione arrivare nello Stadio Bentegodi”.

IL PERCORSO – 21,097km, un percorso rinnovato, da correre tutto d’un fiato in?un giro unico, senza sovrapposizioni, e che promette di essere più veloce di quello classico grazie ad un?numero minore di curve. Un percorso che parte dalla periferia e tocca due volte il centro storico, sia nei primi chilometri che nella seconda parte, ma nel contempo è veloce e respira sui Lungadige.? Partenza ore 9.30 dallo Stadio Marcantonio Bentegodi, detto?“Stadio dei Quarantamila”?in direzione di Porta Nuova per toccare Piazza Bra,?Piazza delle Erbe e la?Torre?dei?Lamberti, il?Ponte della Vittoria,?si prosegue lungo l’Adige?di cui si ammirerà la bellezza fino al km 15. Ancora si attraverserà Ponte del Risorgimento, Porta Borsari,?passaggio vicino all’Arena, Castelvecchio, Porta Palio ed infine traguardo dentro allo Stadio Bentegodi.

LE T-SHIRT – Rinnovata la tradizione, che tanto piace ai runner, della T-shirt tecnica quest’anno un vero e proprio inno all’amore. Firmata dal nuovo sponsor Craft sarà consegnata a tutti i partecipanti, sia iscritti alla mezza maratona che alla gara da 10 km, competitiva e non competitiva.

“Fall in love in Verona, fall in love with Verona” è il motto che descrive appieno lo spirito della Giulietta&Romeo Half Marathon che vuole raccontare l’amore in tutte le sue forme: dalla tradizionale e tragica storia d’amore di Giulietta e Romeo, attraverso la raffigurazione dei due giovani che si baciano affacciati al famoso balcone, all’amore per lo sport, rappresentato dai runner che vanno alla conquista della città scaligera. Sul retro il motto e diversi monumenti simbolo della città, l’Arena, la chiesa di San Zeno. Sfondo blu navy e giochi di colore verde e fuxia fluo per i decori per gli atleti della Giulietta&Romeo Half Marathon, azzurra per i partecipanti della Avesani Monument Run 10k.

LA MEDAGLIA – Sempre viva la tradizione di premiare le fatiche dei runner con una medaglia che per la Giulietta e Romeo è un simbolo di amore, a sua volta rappresentativo della città scaligera. L’attenzione per i dettagli ha spinto gli organizzatori a creare una medaglia speciale nella quale l'amore di Giulietta e Romeo e la passione per la corsa idealmente rappresentati dal bacio tra i due giovani affacciati al famoso balcone stilizzato e la cui struttura rimanda alla bellezza della maestosa Arena di Verona. Il tema dell’amore è ulteriormente celebrato dalla possibilità di unire due medaglie per far nascere un bacio tra i due innamorati. Color argento con il cordino azzurro per la Avesani Monument Run 10k, sia competitiva che non competitiva, blu navy e fuxia per la half marathon, sarà un ricordo speciale della partecipazione all’evento.