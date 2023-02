Domenica a Verona in gara 50 Parkinsonauti

I malati preferiscono definirsi Parkinsonauti , un termine coniato per desrivere la condizione di esploratore della soluzione alla patologia e per ricordare che il Parkinson è una patologia ma che sono persone normali a doverla affrontare. Il gruppo sarà in gara per camminare, con o senza i bastoncini di Nordic Walking, per le strade di Verona indossando la T-shirt “ NON CI FERMERAI ”. Lo scopo principale è quello di diffondere la cultura dello sport come strumento per rallentare la progressione della malattia e migliorare il benessere psicofisico dei malati di Parkinson.

Alla presentazione dell'evento presente il Presidente Associazione Parkinson&Sport Stefano Ghidotti: “Ho tre motivi per ringraziare, innanzitutto essere qui alla conferenza mi emoziona perché si avvicina domenica e potrò ancora una volta mettermi alla prova. Da quando ho capito di essere un malato di Parkinson ho cercato di viverlo come una sfida. Ho aperto un blog e ho contattato voi di Verona Marathon, e voi e mi avete subito accolto. Il primo anno ero da solo, poi siamo stati in 3 poi 9 e quest’anno, e sono emozionatissimo anche solo a dirlo, siamo in 50. E’ un segnale che quello che facciamo come associazione Parkinson&Sport è importante perché lo sport è fondamentale per contrastare la malattia. Abbiamo una vision che cioè avremo una cura, ma la nostra mission è di accompagnare più persone possibili a stare meglio attrarverso lo sport e di far in modo da non essere identificati per la nostra malattia ma come persone normali. Chiedo ai veronesi di accompagnarci col loro applauso e tifo, anche se saremo gli ultimi in gara.”