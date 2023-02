T-shirt Joma e medaglia della Acea Run Rome The Marathon 2023, che spettacolo a Roma

Ora c’è davvero tutto per dire sì, voglio correre a Roma, la maratona che corre nella storia: prima del via il tenore a cantare l’Inno Nazionale, il sorvolo delle Frecce Tricolori grazie alla Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare, i Legionari in marcia, la musica a scaldare gli animi, i top runner che arrivano dall’Africa per giocarsi la vittoria, la App per essere seguiti da casa o da bordo strada da parenti o amici. Non manca nulla, Roma c’è e ci sarà, la Città Eterna non tradisce, le emozioni saranno forti.

LA MEDAGLIA – A poco più di un mese dal via del più partecipato evento sportivo d’Italia, si preannunciano oltre 30mila iscritti tra le distanze di maratona, staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina SN4IFUN Run di 5 chilometri, è stata presentata la medaglia ufficiale dedicata al Colosseo,

il simbolo di una città e di una civiltà, l’anfiteatro romano più grande del mondo, inaugurato nel 80 d.c., dal 1980 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e dal 2007 inserito tra le 7 meraviglie del mondo. Una medaglia da conquistare per chi sarà tra la folla in partenza, per chi sogna questa maratona da anni, per chi si sta allenando senza sosta in questi mesi invernali per averla al collo, per portarsela a casa, per collezionarla. Per sempre. Un brivido vederla in anticipo, 6 ore e 30 minuti di tempo massimo per andare a prenderla dopo aver corso o camminato per 42,195km.