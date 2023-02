Siviglia: Yohanes Chiappinelli al debutto in maratona

Una prima volta per cominciare a prendere confidenza con la distanza, ma non senza ambizioni. È l’ora del debutto in maratona per Yohanes Chiappinelli che sarà in gara domenica 19 febbraio a Siviglia. Dalla scorsa stagione il 25enne carabiniere senese dei Carabinieri ha scelto di dedicarsi soprattutto all’attività su strada e adesso arriva il momento di esordire sui 42,195 chilometri. Ci arriva con il bagaglio di tre mezze corse nel 2022 migliorandosi in ogni occasione fino al crono di 1h00:45 che gli ha dato il titolo tricolore a Pisa in ottobre, quinto azzurro di sempre, ma anche da primatista italiano dei 10 chilometri per averlo eguagliato alla fine di agosto con 27:50 ad Arezzo. Poi l’ottavo posto agli Europei di cross di Venaria Reale, dove ha dato il suo contributo all’argento a squadre degli azzurri, e due mesi di preparazione finalizzata alla maratona, dopo le soddisfazioni raccolte nei 3000 siepi in pista, dal bronzo europeo di Berlino nel 2018 ai due titoli continentali giovanili, juniores nel 2015 e under 23 due anni più tardi.