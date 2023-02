Le vesciche nel running

Le cause dello sfregamento che generano la formazione delle vesciche sono varie: calzature non adatte alla forma del piede (troppo larghe, troppo strette, troppo corte), calze non adatte alla tipologia di corsa (o alla durata della corsa), utilizzo di solette, eccessivo carico di lavoro (molti km percorsi), corsa su fondo irregolare (si pensi al trail running), eccesso di umidità (il piede traspira) tra la pelle del piede e la calza. Durante una corsa (specie se lunga) è abbastanza frequente che si generino sfregamenti nelle varie parti del piede (le dita del piede sono molto colpite) con conseguente insorgenza di una o più (dolorose) vesciche. La vescica è una risposta del nostro organismo e come tutte le risposte ha un obiettivo benefico! La protezione della pelle irritata dallo sfregamento tramite una “sacca” di liquido per prevenire ulteriori danni ai tessuti. Il problema, per il runner, è che questa protezione naturale ha come obiettivo secondario quello di farci smettere di correre.