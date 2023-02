UYN® Runner’s Five, l’ultima evoluzione nella calza da running

Una calza con tutte le tecnologie che hanno reso le calze UYN® universalmente conosciute e apprezzate. Ma con una funzionalità in più: la punta anatomicamente modellata per accogliere le cinque dita del piede. È la nuova RUNNER’S FIVE, la calza da running con le dita che moltiplica il comfort e le performance per cinque grazie alla tecnologia HIGH-5.



Nata nel laboratorio AREAS, l’innovativa academy di UYN nell’headquarter di Asola (Mantova), la calza Runner’s Five è disponibile da lunedì 20 febbraio sul sito ufficiale www.uynsports.com e in tutti i UYN Stores. Gli appassionati di running potranno scoprirla anche alle principali maratone italiane e europee in stand UYN dedicati.

Back to natural: riattiva le funzioni naturali del piede I piedi sono straordinari ammortizzatori naturali. Grazie a oltre 100 diversi muscoli assorbono le forze d’impatto e proiettano il corpo in avanti, nella camminata o nella corsa. Il problema è che lo stile di vita sedentario dell’uomo moderno ha atrofizzato queste naturali funzionalità. I piedi, costretti in calze e scarpe non ergonomiche, hanno perduto gran parte delle loro performance. La calza Runner’s Five con tecnologia HIGH-5 è il primo passo per tornare a riattivare le naturali funzionalità del piede. L’ergonomia estrema della punta permette alle dita di muoversi in maniera indipendente, mantenere una posizione naturale, essere correttamente allineate e distanziate. Questo ha effetti benefici sulla postura, sulla distribuzione del peso e sulla biomeccanica di camminata/corsa. Cinque dita, cinque vantaggi: batti il cinque! I test condotti da AREAS sulla calza Runner’s Five hanno evidenziato in particolare cinque vantaggi. 1. Effetto seconda pelle Come un guanto, la calza RUNNER’S FIVE si adatta al piede e rimane nella posizione corretta, senza spostarsi o scivolare. Questo contribuisce ad aumentare il comfort all’interno della scarpa e la concentrazione del runner durante l’attività. 2. Riduce gli sfregamenti che possono causare vesciche Le dita sono una delle zone più critiche del piede del runner, specialmente quando si corrono lunghe distanze. Grazie alla tecnologia HIGH-5, il tessuto tra le dita assorbe gli sfregamenti, contribuendo a ridurre quelle irritazioni sulla pelle che possono causare le vesciche. 3. Postura più naturale

Le dita riempiono meglio la punta della scarpa garantendo una postura naturale e una migliore distribuzione del peso.



4. Trazione extra in fase di atterraggio e spinta

La corretta spaziatura e il movimento indipendente delle dita permette una maggiore stabilità e trazione nelle due fasi cruciali di contatto con il terreno: l’atterraggio e la spinta.



5. Maggiore ventilazione

RUNNER’S FIVE sono le uniche calze da running con micro-fori in corrispondenza di ciascun dito. I fori sono connessi al sistema interno di canali Cool Air Flow. Il risultato è una costante circolazione di aria attorno al piede, dalle dita al gambale. Questo sistema avanzato contribuisce a mantenere la pelle fresca e asciutta anche ad alte temperature.