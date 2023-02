Tutte le gare di Marzo

DOMENICA 12 MARZO - Due le maratone in programma, Strasimeno e Brescia Art Marathon , entrambe inserite in un ricco programma che include anche la mezza maratona. Puglia sotto i riflettori con la Mare&Sale e Corri a Lecce half marathon. Risalendo lungo lo Stivale troviamo il Trofeo di Isernia - Città di Venafro half marathon, la Maratonina delle 4 porte e la Derthona half marathon.

DOMENICA 19 MARZO – Milano e Roma dividono i runner di tutta Italia, giunta alla 50^ edizione la classicissima Stramilano mentre la Capitale dà il via a 15mila runner impegnati nella Run Rome The Marathon. Più a sud la mezza del Metauro mentre a nord va in scena anche la Maratonina della Vittoria.