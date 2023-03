Acea Run Rome The Marathon, l’Assessore Sport Onorato: “Evento da 30mila persone"

ROMA – Presentata in Campidoglio l’Acea Run Rome The Marathon organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle.

Attese al via oltre 30mila persone, migliaia gli stranieri in gara provenienti da 110 nazioni del mondo per correre la maratona internazionale 42,195km, la staffetta solidale Acea Run4Rome (start ore 8.15) e la stracittadina SN4IFUN Run (ore 8.30) da 5km che quest’anno, grande novità, vedrà l’inclusione anche della Stracanina. Un evento inclusivo, che abbraccia tutti, dai runner agonisti alle famiglie e bambini compresi i loro cagnolini.

La grande novità, che farà salire l’adrenalina e l’emozione, sarà il passaggio delle Frecce Tricolori sui Fori Imperiali poco prima del via a salutare i maratoneti in partenza della gara. Sarà la prima volta in una maratona italiana.

L’Assessore Sport Alessandro Onorato: “Roma si conferma la Capitale delle corse su strada e la Acea Run Rome The Marathon l’evento podistico più partecipato, più importante e atteso d’Italia dagli atleti professionisti e dagli amatori di tutto il mondo. Quest’anno supereremo il tetto dei 30mila partecipanti, il doppio rispetto alla passata edizione, la metà proveniente da oltre 110 Paesi nel mondo. E’ un grande evento sportivo internazionale con un percorso unico che corre nella storia tra decine di monumenti, arte, tradizione. Con i più forti runner al mondo in gara accanto a decine di migliaia di appassionati che hanno un’occasione in più per visitare Roma per la prima volta insieme alla famiglia e agli amici o per tornare. Generando ricadute positive sull'economia cittadina, sull’occupazione e sulla promozione di un’immagine moderna, accogliente e solidale. Sarà un grande evento di sport, che unisce il fascino della Capitale, il sano spirito agonistico e tanto spettacolo”.

Per gli organizzatori Stefano Deantoni Direttore Marketing Infront Italy: “Oltre ai maratoneti provenienti da tutto il mondo, l’Acea Run Rome The Marathon è un momento condiviso dove festa, unione e solidarietà coinvolgono tutta Roma. Anche quest’anno c’è tanta attenzione ai bisognosi: dal Run4Rome, la staffetta che si basa sul coinvolgimento delle Charity, alla collaborazione con la comunità di Sant’Egidio e Athletica Vaticana, come al recupero delle derrate alimentari insieme al Banco Alimentare. Continua inoltre il percorso di sostenibilità ambientale per raggiungere la neutralità carbonica, attraverso la piantumazione di 3.000 alberi e la collaborazione con il WWF. La Maratona sarà visibile su Sky e distribuita in più di 70 paesi nel mondo. Il ringraziamento va alle Istituzioni, ai più di 30 sponsor coinvolti. La meraviglia di questa nostra manifestazione ha trovato riscontro in un evento storico, grazie alla partnership con l’Aeronautica Militare e il sorvolo delle Frecce Tricolori sul cielo di Roma".

Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio: “Cresce sempre di più l’Acea Run Rome The Marathon, lo si nota nei tanti progetti attivi, veri concreti. In primis le Frecce Tricolori che saranno il grande valore aggiunto di questa edizione, un’emozione unica. Poi la sostenibilità, la solidarietà, il murales, la mostra fotografica, gli eventi con Athletica Vaticana, la Stracanina e tanto altro. Maratona di Roma che cresce nei numeri di chi la segue, la ama, di chi interagisce con i social dove, tanto per dire, nell’ultimo mese solo su Instagram quasi un milione di persone hanno visualizzato i nostri post, il 57% di questi sono stranieri. Roma e la sua maratona entrano nelle case dei runner di tutto il mondo, ogni giorno. Il 19 marzo sarà una grande giornata, né l’inizio né la fine di un qualcosa, niente termina dopo i 42,195km, Roma è Eterna!”

Nicola Ferrante - Presidente di Italia Marathon Club: “L’Acea Run Rome The Marathon riparte nel 2023 nel giorno della Festa del Papà, il 19 Marzo. Oltre alla tradizionale maratona (42,195 metri) si svolgerà la terza edizione della staffetta e la partecipata stracittadina. Molti eventi musicali cercheranno di accompagnare i maratoneti sul percorso di gara, come sempre è stato fatto, e i cittadini scenderanno per strada a fare il tifo così da "spingere" i maratoneti verso il traguardo dei Fori Imperiali. Oltre 13.000 sono gli iscritti alla 42,195 km che hanno scelto di correre nelle vie e piazze più belle del mondo, dal Colosseo a San Paolo, dalla Sinagoga a San Pietro, dallo Stadio Olimpico a Piazza del Popolo, da Piazza di Spagna a Piazza Navona, in uno scenario senza eguali. L’organizzazione di Acea Run Rome The Marathon darà come sempre il massimo in un’atmosfera senza eguali dove i maratoneti cercheranno di raggiungere i loro primati in una accurata offerta tecnica di servizi che verranno messi a loro disposizione. Gli atleti a fine maratona dovranno dire “torneremo il prossimo anno”: solo così avranno dato a noi organizzatori il giusto tributo di perfetta organizzazione"

Acea Run Rome The Marathon, possibile grazie alla preziosa opera di 2500 volontari, ha al suo interno tantissimi eventi collaterali e iniziative quali il progetto della sostenibilità ambientale, la solidarietà, ‘Vittoria’ la tartaruga nuova mascotte dell’evento in accordo con WWF, gli allenamenti Get Ready fatti a Roma, in tutta Italia e anche all’estero. Sulla medaglia per tutti coloro che taglieranno il traguardo vi sarà rappresentato il Colosseo, simbolo di Roma nel mondo. Presentata anche la nuova App di Run Rome The Marathon con tutte le info della maratona, l’incontro tavola rotonda nei giorni di vigilia della gara all’Università La Sapienza di Roma e diverse iniziative con Athletica Vaticana, previsto anche l’incontro con Papa Francesco, ed infine verrà realizzato un Murales vicino a piazzale della Radio durante il passaggio dei maratoneti.