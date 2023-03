Fondazione Operation Smile Italia Ets con Acea Run Rome The Marathon

Roma - Acea Run Rome The Marathon e Fondazione Operation Smile Italia ETS insieme per l’evento sportivo più partecipato d’Italia. Sono oltre 30mila le persone attese in gara domenica 19 marzo , tra cui migliaia di stranieri provenienti da 110 nazioni del mondo. Insieme correranno la maratona internazionale su distanza certificata da 42,195km, la staffetta solidale Acea Run4Rome (start ore 8.15) e la e stracittadina SN4IFUN Run (ore 8.30).

Ed è proprio la Acea Run4Rome - il percorso di 42,195km della maratona diviso in 4 frazioni - il cuore solidale della Maratona: un progetto etico, sociale, concreto, a cui si partecipa come sempre in squadra. Da quest’anno però anche i singoli possono iscriversi: nella quota di partecipazione, infatti, è già compresa anche la donazione.

«Siamo lieti e onorati di essere tra i charity partner di Acea Run Rome The Marathon, un evento sempre più inclusivo e speciale per la grande partecipazione con cui è vissuto - afferma Federica Tedeschi, Direttore Generale Operation Smile Italia ETS - Correre nella squadra di Operation Smile significa sostenere l’impegno dell’Organizzazione nel prendersi cura dei bambini e degli adulti nati con malformazioni del volto in particolare nei paesi a basso e medio reddito, per garantire a tutti loro il Diritto alla Salute. Il nostro ringraziamento va dunque agli organizzatori della manifestazione e a tutti i partecipanti, in particolare a coloro che vorranno far parte della nostra squadra».

Chi non ha una squadra ma vuole partecipare può registrarsi scegliendo di correre con Operation Smile, un modo per stringere nuove amicizie, correre insieme per fare del bene a sé stessi e vivere una giornata gioiosa, sapendo di contribuire a un obiettivo importante: aumentare l’accesso a cure gratuite per 1 milione di pazienti nati con malformazioni del volto e per coloro che sono in attesa di cure chirurgiche essenziali entro i prossimi 10 anni.

Info e iscrizioni: https://operationsmile.it/run- for-smile/; prenotazioni@operationsmile.it