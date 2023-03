Acea Run Rome the Marathon e INSIEME PER IL BENE COMUNE

Tantissime le attività che saranno proposte per sensibilizzare, informare, ma anche divertire grandi e piccoli. Dalle dimostrazioni di primo soccorso ai test gratuiti per la salute come l’elettrocardiogramma destinato ai più giovani, il test per l’HIV o per il diabete; attività ludico/ricreative come i laboratori di aquiloni, maglia o disegno; o ancora giochi per bambini, ispirati a quelli del passato; tante possibilità per incontrare, in modo nuovo, diverse tra le Associazioni attive a Roma e conoscere le molteplici finalità.

Una giornata all’insegna di sport, tempo libero e solidarietà, caratterizzata da molte novità per quanto riguarda l’allestimento al Circo Massimo. A partire dalle 10.30 bambini e ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive; dalla stessa ora, per gli amanti dei cani, un’altra area sarà dedicata a dimostrazioni di addestramento, pet therapy, attività antidroga e ricerca persone disperse, a cura di esperti cinofili e i loro fidi compagni.

Quest’anno, infatti, la SN4IFUN Run torna ad essere anche “Stracanina” con la possibilità per tutti i proprietari di cani di acquistare un pettorale anche per gli amici a quattro zampe, che presso l’area troveranno tanti gadget a loro dedicati.

Altra novità importante sono gli stand per il food&beverage, che daranno la possibilità di intrattenersi fino alle 16.00 in compagnia dei Volontari e della musica che sarà proposta dal palco centrale.

“Un’edizione che ci aspettiamo torni ad essere partecipata come prima del Covid, grazie alle tante novità che ne fanno un evento ancora più ricco ed animato” dice la Presidente di CSV Lazio Ets, Cristina De Luca, che prosegue: “i Volontari delle Associazioni si confermano ancora una volta una certezza nel rendere questa giornata piena di contenuti, oltre che nell’essere ogni giorno coloro che presidiano gli spazi della socialità e garantiscono alcuni servizi, fondamentali per la vita in comune”.

“Insieme per il bene comune - Good Deeds Day” non finisce qui. Continua Sabato 15 Aprile con l’evento “Roma cura Roma” promosso dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, nell’ambito del quale sarà possibile sperimentarsi in tante iniziative di supporto dei più fragili, cura della comunità sociale e valorizzazione dei beni comuni della nostra città. Un’occasione di conoscenza, di attivazione sociale, libera e senza impegno.