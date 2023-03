Acea Run Rome The Marathon, benedetta da Papa Francesco la medaglia e la Coppa degli Ultimi

ROMA – Una mattinata storica per Acea Run Rome The Marathon che ha incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro, udienza possibile grazie all’amicizia e impegno di Athletica Vaticana.

Santo Padre che si è sempre dimostrato grande amante dello sport e della maratona. Così Papa Francesco aveva salutato i maratoneti nel 2022 durante l’Angelus in piazza San Pietro: “Saluto i partecipanti della maratona di Roma, quest’anno per iniziativa di Athletica Vaticana numerosi atleti sono stati coinvolti in progetti di solidarietà. Congratulazioni”, mentre oggi rivolgendosi alla delegazione degli organizzatori presenti si è espresso con un semplice ma di grande valore: “Avete la maratona, buona maratona a tutti i partecipanti”. A Papa Francesco è stata donata la t-shirt ufficiale della maratona personalizzata con ‘Papa Francesco’, è stata fatta benedire simbolicamente la medaglia ufficiale e la Coppa degli Ultimi. Per quest’ultima era presente l’autore Erwin Alfredo Bendfeldt che vive nella casa d’accoglienza Centro Caritas di Roma. Una vita molto particolare la sua, fuggito dal Guatemala quando c’era la dittatura, gli hanno sparato alla testa. Credendolo morto fu gettato in una fossa comune dove lo ha trovato e salvato un prete arrivato li? per benedire i cadaveri. Ora vive a Roma assistito dalla Caritas e da qualche buon amico.

La Coppa degli Ultimi sarà donata all’ultimo podista che transiterà in Piazza Pio XII-Pizza San Pietro, come simbolo di perseveranza, tenacia e di eguaglianza con i vincitori primi classificati. Per la Coppa degli Ultimi vi sarà un punto di riferimento e un traguardo simbolico in Piazza San Pietro, con la presenza della Banda Musicale della Gendarmeria Vaticana e dei poveri che distribuiranno il mensile l’Osservatore Romano di Strada’ MESSA DEL MARATONETA – Come da tradizione sabato 18 marzo alle ore 18 presso Chiesa degli Artisti (Piazza del Popolo) vi sarà la Messa del Maratoneta. Presiede il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione e animerà la celebrazione il Coro della diocesi di Roma. Al termine della celebrazione la Preghiera del Maratoneta e la benedizione degli atleti. Con una particolare preghiera per la pace, anche attraverso l'esperienza sportiva. ISCRIZIONI APERTE - Mancano pochi gironi alla Acea Run Rome The Marathon, un evento che porterà a correre per Roma circa 30mila podisti provenienti da tutto il mondo, sia sulla maratona distanza olimpica 42,195km, sulla staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina SN4IFUN RUN e Stracanina da 5km. Iscrizioni per la maratona ancora aperte fino a giovedì 16 ore 13.30, mentre le iscrizioni alla stracittadina saranno possibili ancora venerdì 17 e sabato 18 presso l’Expo Village al Palazzo dei Congressi Eur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA