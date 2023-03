Il Sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato l'Expo di Acea Run Rome The Marathon

ROMA – Inaugurato questa mattina l ’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR alla presenza delle Istituzioni di Roma Capitale. In primis il Sindaco Roberto Gualtieri insieme all’ Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato . Ad accogliere gli ospiti d’onore gli organizzatori dela maratona. Il Direttore Summer Sports, Active Lifestyle and Business Development Partnerships di Infront Sports & Media AG Niccolò Mornati , il Direttore Marketing Corriere dello Sport - Stadio Daniele Quinzi , il Presidente di Italia Marathon Club Nicola Ferrante , il Presidente Atielle Roberto Cianci e il Project Manager evento Lorenzo Benfenati .

Così il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri al microfono sul palco principale dopo aver visitato e salutato gli operatori e i tanti volontari impegnati ad accogliere i 30mila maratoneti provenienti da tutto il mondo: “Grazie agli organizzatori, ai volontari, alla comunità che si appresta a vivere un evento straordinario. Siamo felicissimi dei numeri di questo evento amatissimo dai romani ma non solo. Sono sempre più anche dagli stranieri. Questo ci fa particolarmente piacere perché ci permette di mostrare la nostra città con un percorso che non ha eguali al mondo. Lo sport è un veicolo di valori ed inclusione e noi come amministrazione puntiamo sempre più in questa direzione. Grazie a tutti i runner e buon divertimento a tutti.”

Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Alessandro Onorato: “E’ la gara che rappresenta la nostra città e alla quale il Sindaco Gualtieri e la Giunta sono molto vicini. Nella stessa giornata Roma vivrà anche le emozioni del derby calcistico, questa è la dimostrazione che la città è in grado di ospitare grandissimi appuntamenti, Acea Run Rome The Marathon con i suoi 30mila partecipanti è un importantissimo volano per il turismo. Faccio i miei complimenti 2500 volontari, gli auguri a tutti i runner e invito tutti a divertirsi”.

Director Summer Sports, Active Lifestyle and Business Development - Partnerships at Infront Sports & Media AG Niccolò Mornati si è rivolto direttamente al Sindaco Gualtieri: “Grazie per il vostro impegno ed il vostro supporto, ringrazio anche i nostri compagni di viaggio che ogni giorno lavorano con noi per rendere grande questo progetto. Ringrazio i 2500 volontari e le 4 aziende organizzatrici che vogliono portare la Acea Run Rome The Marathon ad essere una delle maratone più importanti del mondo. I numeri ci stanno dando ragione, in strada correranno o cammineranno 30mila runner e qui in Expo passeranno anche 80mila persone. L’altro traguardo che ci emoziona è che per la prima volta in Italia abbiamo oltre il 55% di stranieri, siamo ormai riconosciuti come un brand internazionale. La maratona si fa messaggera di progetti di inclusione, come dimostrano le 15 associazioni aderenti al Charity Program che hanno costruito con noi la grande festa delle staffette di Acea Run4Rome. La maratona sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e sarà trasmessa in 70 Paesi. Ringrazio gli sponsor e a tutti va il nostro in bocca al lupo”.

TV – Acea Run Rome the Marathon sarà trasmessa in diretta televisiva dalle 7.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena con il commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Saranno inoltre collegati 70 broadcast da tutto il mondo. La maratona sarà altresì trasmessa live sul Canale Youtube della maratona, in Italia e in tutti i paesi dove la diretta televisiva non sarà disponibile. La diretta domenica alle ore 7:45 permetterà a tutti i tifosi ed appassionati di seguire gli ultimi minuti prima della partenza (ore 8:00) sino all’arrivo al traguardo dei protagonisti e alla premiazione. Il live sarà a questo link: https://www.youtube.com/watch? v=g_ZwKVuC9QQ.

SOSTENIBILITA’ - Acea Run Rome The Marathon è un evento ricco di attività pensate per la famiglia e per l’ambiente, per tendere una mano ai più deboli e permettere ai partecipanti di visitare una delle città più belle e più ricche di cultura del mondo.

Con il supporto del Sustainability Partner Circularity, con l’impegno e il pieno coinvolgimento di tutti i livelli e funzioni dell’Organizzazione, Acea Run Rome the Marathon ha ottenuto gli scorsi anni la certificazione ISO 20121:2012 rilasciata dall’Ente certificatore RINA, un approccio che l’Organizzazione cavalca per ridurre sensibilmente gli impatti ambientali e generare effetti benefici sugli impatti sociali ed economici dell’evento stesso. Maggiori dettagli sulla Politica di Sviluppo Sostenibile dell’Acea Run Rome the Marathon. Il programma di sostenibilità va a braccetto con zeroCO2, società impegnata in riforestazione, afforestazione e messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l’obbiettivo di salvaguardare la natura e di supportare la sostenibilità di economie in sviluppo. Il progetto ha già portato alla piantumazione di 6mila alberi in Guatemala.

FAMIGLIA – Correre la Acea Run Rome The Marathon nella giornata dedicata alla Festa del Papà significa trasmettere ai propri figli i valori del benessere e del sociale legati allo sport, oltre a quelli del puro divertimento. Per questo, l’Expo di Acea Run Rome The Marathon si è proiettata in una dimensione famigliare dove padri e figli possono condividere un momento ricco di significato. Pronti, partenza e via per la corsa più breve del mondo su una brevissima pista allestita all’interno dell’Expo nella quale i bambini potranno anche partecipare a tante attività con la mascotte dell’evento e scegliere quale “emoticon da runner” indossare per l’evento. Allestita anche l’Area Oasi Park per intrattenere i bambini con maghi e gonfiabili.

SOLIDARIETA’ - Partecipare significa sostenere progetti solidali, quest’anno sono quindici i partner impegnati nella sensibilizzazione dei problemi dei più deboli e nella raccolta fondi. Presenti in Expo: La Stella di Lorenzo Onlus, Fondazione Sport City, Airc, Sport Senza Frontiere Onlus, Ey Foundation, Il mondo di Matteo Onlus, Rotary Distretto 2080, Fondazione Maratona Alzheimer, Banco Alimentare Roma, Fondazione Operation Smile Italia Ets, Fondazione Telethon ETS, WWF, Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Aps Onlus, Aned e Special Olympics Italia.

I NUMERI – In Expo Village 22 ore concentrate in due giorni di intrattenimento, sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running. Aperto ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace il mondo dello sport, della corsa e del wellness. Expo Village non è solo la location in cui ritirare pettorale e pacco gara ma anche il posto ideale dove gli iscritti provenienti da tutto il mondo possono incontrarsi alla vigilia del grande evento, magari degustando “Expo Village Food & Beverage”, e dove è possibile conoscere dinamiche e mission del Charity Program collegato a maratona, Relay Run4Rome, SN4IFun Run. Da non perdere sabato la presentazione degli élite Runners, i campioni al via, dei “Senatori” di Acea Run Rome The Marathon e dei pacers, gli assistenti di gara che porteranno al traguardo tutti i maratoneti. Nei 3200 metri2 saranno presenti 82 espositori di cui 15 stranieri, pronti ad assistere al passaggio di circa 55.000 persone nel weekend di gara.

Riepilogo attività

Area Oasi Park per intrattenimento Bambini con Maghi e gonfiabili, Area Red Bull esterna con attività di intrattenimento, Area Food and Beverage Esterna, Area Food and beverage interna, Area interna Palco con incontri, attività, presentazioni e tanto altro, Area Esterna Aeronautica Militare con Simulatore di volo

Area esterna Test Drive Honda con moto ed auto, Area interna Merchandise, Area Personalizzazione maglie

Area interna Hyrox, Varie attività di coinvolgimento da parte dei singoli espositori, Area Charities.

ORARI APERTURA - Venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle 9.00 alle 20.00