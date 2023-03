Le gare di Aprile, dove correre a primavera

La primavera è ormai nell’aria e la stagione delle grandi maratone sta per terminare, tuttavia aprile offre ancora qualche chance per gli amanti della distanza regina e tante opportunità di misurarsi sulla mezza maratona.

DOMENICA 2 APRILE – Al via la storica Maratona del Lamone, giunta alla 45esima edizione, e che va in scena a Russi, in provincia di Ravenna. Battaglia assicurata sulle strade del capoluogo meneghino con la Milano Marathon mentre in provincia di Pesaro-Urbino e Venezia vanno in scena, rispettivamente, la Omphalos e la Dogi’s Half Marathon.