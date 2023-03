Ambrosini, Magnini e Lucilla Andreucci pronti per la staffetta a Enel Milano Marathon

MILANO – Inaugura la primavera del running e la stagione delle grandi maratone internazionali. Tutto in un’unica gara: la Enel Milano Marathon , la cui 21^ edizione andrà in scena il 2 aprile e rappresenterà, come sempre, una grande festa per il movimento internazionale del running, che ormai riconosce nel capoluogo lombardo una delle sue capitali.

Filippo Magnini, bronzo olimpico, due volte campione mondiale di nuoto : “Promuovere lo sport è il compito di noi Legend di Sport e Salute, ed eventi come la Enel Milano Marathon sono occasioni perfette. Mi fa molto piacere essere qui oggi a presentarla, ma mi farà ancora più piacere parteciparvi, il 2 aprile, come staffettista. Ancora non so se per 500 metri o 10 chilometri, ma ci sarò”.

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan: “ Della maratona mi piace il rapporto che si instaura con la fatica: l’allenamento costante, lo sforzo quotidiano, l’adrenalina della gara. Ho già corso cinque maratone, tra cui la Milano Marathon. Ci sarò anche quest’anno, come staffettista della Fondazione Italiana Diabete. Lanciamo un messaggio importante, perché arrivare alla cura del diabete è una vera e propria maratona”.

Lucilla Andreucci, campionessa azzurra di maratona : “Una delle tante cose belle della prossima Lenovo Relay Marathon è la partecipazione delle staffette promosse da ClimatePartner: i runner indosseranno una speciale t-shirt con il volto di Niloofar Hamedi, giornalista e maratoneta iraniana detenuta in carcere, disegnato dall’artista Shaadi Kalantari e le parole ‘Donna, vita, libertà’, un inno diventato famoso in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti e le libertà delle donne e dei cittadini, non solo in Iran”.

Quest’anno la Lenovo Relay Marathon, la staffetta a squadre che permette di dividere il percorso in quattro frazioni (di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna), offre ai runner la possibilità di partecipare solo iscrivendosi a una delle 92 Organizzazioni Non Profit – ONP – aderenti al Milano Marathon Charity Program. Sono 13 mila gli iscritti alla staffetta , per un totale di 3.250 squadre e un ricavato importante, sulla sola piattaforma di Rete del Dono (partner storico dell’evento), a oggi ben superiore ai 700 mila euro , risultato già vicino a quello dell’anno record 2019.

Yeman Crippa, mezzofondista: “A pochi giorni dalla mia prima maratona c’è ovviamente tanta emozione e anche un po’ di tensione, ma la vivo bene e non vedo l’ora che sia domenica per poter prendere il via della Enel Milano Marathon!”.

Sarà presente al via Yeman Crippa, campione europeo in carica sui 10.000m e primatista italiano dai 3000m alla mezza maratona, che domenica debutterà sulla distanza. Altro grande protagonista sarà il keniota Dickson Chumba (2h04.32 il suo personale), un atleta che ha molta esperienza e molte vittorie conseguite in particolare a Tokyo, Chicago, Eindhoven e Roma. Tra i probabili outsider, l’etiope Solomon Deksisa (2h04.40 Pb) e il keniota Gideon Kipketer (2h05.51 Pb).

Maratona di Milano che si svolgerà su un percorso cittadino lungo 42,195 km, con partenza e arrivo in corso Venezia, rimane oggi la più veloce sul suolo italiano. Le ultime vittorie di Titus Kipruto tra gli uomini in 2.05.04 e di Vivian Kiplagat (al terzo sigillo a Milano) tra le donne in 2.20.17, infatti, hanno confermato la caratura agonistica della manifestazione.

IL MILANO RUNNING FESTIVAL - Come nelle ultime edizioni, la competizione sportiva sarà preceduta da una tre giorni di sport ed eventi, da giovedì 30 marzo a sabato 1° aprile. Quartier generale il MiCo - Milano Convention Center in City Life, dove sarà ubicato il Marathon Village, un grande hub espositivo nel quale si articoleranno attività di intrattenimento, workshop-clinic, presentazione eventi e prodotti. Un appuntamento caratterizzato dall’aggregazione degli operatori commerciali del mondo della corsa, del fitness e del turismo sportivo, nonché aperto ai praticanti attivi del running e al pubblico che interverrà.

LA LEVISSIMA SCHOOL MARATHON - Tra le iniziative nel programma del Milano Running Festival c’è la Levissima School Marathon, arrivata alla sua settima edizione. È la corsa dei piccoli, lungo un percorso di 3 chilometri, organizzata in collaborazione con OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport), da sempre aperta anche alle famiglie e agli accompagnatori, che movimenterà la vita di City Life lungo . L’iniziativa è arricchita da un percorso didattico volto a sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Milano sull’importanza delle attività outdoor, che sono alla base di uno stile di vita sano, e sui valori dello sport e della maratona. Anche quest’anno gli iscritti sono superiori agli 8 mila, tra giovani e accompagnatori. Partenza sabato dalle ore 9.

LA DOG RUN ARCAPLANET - Sempre sabato, in City Life, è in programma la Dog Run Arcaplanet, l’evento dedicato ai cani e ai loro amici umani, o pet parent, come sono oggi definiti, in collaborazione con Quattro Zampe in Fiera. Sarà l’occasione per esaltare il piacere di trascorrere del tempo in compagnia del proprio animale facendo attività sportiva lungo un percorso di circa 2 chilometri. La partenza è prevista alle ore 15, al termine della corsa dei piccoli del mattino, dividendo gli animali per taglia a partire da quelli più piccoli; correranno all’interno dell’area verde di City Life. E a partecipare anche Alessandro Ossola, atleta paraolimpico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, specializzato nei 100 metri.

LE MAGLIE - Altra importante novità di questa 21^ edizione è rappresentata dalle maglie tecniche realizzate da Asics, Technical Partner dell’evento: sono tutte in tessuto ecologico. La finisher verrà consegnata ai maratoneti che taglieranno il traguardo. La maglia official, invece, è il simbolo della prima collezione del merchandising “Milano Marathon”: Una maglia ispirata ai luoghi iconici del capoluogo lombardo, prodotta in edizione limitata e venduta in esclusiva, da giovedì a sabato, al Milano Running Festival e successivamente presso Don Kenya Run a Milano, l’official merchandising reseller. Maglie oggi indossate da Ingmar Cavagna e Cecilia Sabbadini, entrambi ambassador della global community FrontRunner di Asics.

Non mancheranno le nuove maglie della Lenovo Relay Marathon dedicate agli staffettisti e quelle della Levissima School Marathon, ugualmente prodotte con un tessuto riciclato.