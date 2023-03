Roma Appia Run, solo mille posti ancora, si va verso il sold out

Assente giustificato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, che ha comunque voluto presenziare con un videomessaggio inviato agli organizzatori: «Innanzitutto mi dispiace non essere con voi, ci tenevo a partecipare alla presentazione di questo evento che è diventato un punto di riferimento assoluto per il running nazionale, grazie anche alla partecipazione di tanti stranieri che confermano l’attrattiva della gara e della nostra città. Una gara che ha un fortissimo valore iconico. 25 anni, 24 edizioni, quando si arriva a certi traguardi vuol dire che si è lavorato bene. Non ci sono stato oggi ma sarò presente sicuramente domenica 16 aprile alla partenza della Roma Appia Run».

Fabio Martelli, presidente del Comitato Regionale FIDAL Lazio ha ringraziato pubblicamente l’Assessore: «Ha mantenuto le sue promesse aiutando le corse su strada, senza il suo intervento molte di queste non si sarebbero disputate. Le corse su strada non devono essere considerate un peso, ma un investimento. Una delle più importanti è proprio la Roma Appia Run, con l’anteprima dedicata ai più piccoli il sabato precedente. Un momento fondamentale perché richiama tanti bambini e tanti giovani a correre, importante per lo sviluppo del movimento giovanile e di straordinario coinvolgimento per le famiglie».

Presente anche la madrina della manifestazione, Justine Mattera: «Roma è veramente magica e io non vedo l’ora di correre in questo scenario incantevole. Io dico sempre ai ragazzi di posare i cellulari e fare sport. Spero di fare un buon tempo e peccato per chi non correrà con me».

Chiusura con l’organizzatore della Roma Appia Run, Roberto De Benedittis, che ha snocciolato qualche numero: «Siamo orgogliosi perché nella mattinata di oggi abbiamo superato i 4000 iscritti. Se calcoliamo che abbiamo fissato il limite delle iscrizioni a 5000 partecipanti, direi che ci stiamo avvicinando a rapidi passi verso il sold out. E a proposito di sold out, per quanto riguarda il Fulmine dell’Appia abbiamo già toccato i 950 iscritti, ne mancano solo 50 al tetto dei 1000 bambini partecipanti. Un successo straordinario che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti negli ultimi anni complicati dalla pandemia».

Antonino Viti, Presidente Nazionale ACSI: "Sono 25 anni che organizziamo, grazie al prezioso lavoro di Roberto De Benedittis la Roma Appia Run. Il nostro è un Paese che è tra i primi 5 al mondo per risultati sportivi, ma uno degli ultimi in termini di pratica sportiva. Anche le recenti riforme ci preoccupano, con l'introduzione di fiscalità complesse per le associazioni sportive che sono soprattutto volontariato e valore sociale. Con la Roma Appia Run, facciamo correre dai piccolissimi del Fulmine dell'Appia, agli appassionati amatori che si cimentano sulla strada più moderna dell'Antica Roma. Una grande giornata per la promozione dello Sport in tutte le generazioni".