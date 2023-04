Niente record del mondo a Boston per Eliud Kipchoge: ecco i 2 motivi

Niente record del mondo per il keniano Eluid Kipchoge a Boston Marathon. Verrebbe già da scriverlo prima, come fosse un fatto già accaduto. Il grande Eliud, primatista mondiale con 2h01’09” sulla distanza di maratona, fatto a Berlino nel settembre scorso, lunedì 17 aprile sarà sulla linea di partenza della maratona di Boston per la prima volta. Ha diverse motivazioni per essere lì, ma il record, come ci ha abituato, non è nelle sue possibilità questa volta.

Se il 38enne Kipchoge dovesse battere il proprio record mondiale durante il suo debutto a Boston, ufficialmente non conterà e questo è dovuto alle regole stabilite da World Athletics, la federazione mondiale dell’atletica leggera che presiede ovviamente anche le corse su strada.

In base ai regolamenti da anni in vigore da parte di World Athletics, il percorso di Boston non rientra negli standard accettabili per stabilire i record ufficiali, in particolare in questa leggendaria maratona americana ad essere non conformi sono il percorso e l’altimetria.

Il percorso è lineare, con distanza tra partenza e arrivo, misurati lungo una linea retta teorica tra di loro, per più del 50% del totale chilometraggio, in pratica un ‘da punto a punto’. In questo caso gli atleti potrebbero essere favoriti dall’eventuale vento costante alle spalle (come spesso accaduto) oppure averlo anche totalmente al contrario. World Athletics dunque ha stabilito nei regolamenti che valgano solo le gare con percorso ‘ad anello’.

Il secondo problema è l’altimetria: gli standard internazionali di omologazione prevedono che vi sia un dislivello negativo di al massimo un metro al chilometro e dunque al massimo 42 metri complessivi. Ufficialmente così definito: “le prestazioni ottenute su percorsi con un dislivello tra la partenza e l'arrivo superiore a 1:1000, ovvero un metro per chilometro”. Tale dislivello servirebbe a creare condizioni innaturali per i corridori, potenzialmente aiutando (in discesa) o danneggiando (in salita).

Durante l'intero percorso, la maratona di Boston scende di circa 137 metri, portando la sua scala di dislivello vicino a 3,24 metri per chilometro.