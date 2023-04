900mila dollari il montepremi di Boston Marathon. Guadagni forse troppo bassi

BOSTON - Montepremi alto a Boston Marathon che si correrà lunedì 17 aprile, una delle gare più ricche del mondo e dunque molto ambite dai top runner. Ammonta a quasi 900mila dollari il totale dei premi messi in palio, si vanno a premiare i primi 10 uomini e donne in egual misura (non scontato fino a qualche anno fa), ma si premieranno anche le weelchair e i più forti atleti Master.

Il vincitore porterà a casa un assegno di 150mila dollari, il 2° vedrà il premio dimezzato, dunque 75mila dollari, mentre il terzo dovrà accontentarsi di 40mila dollari. In seguito si passa a scalare dai 25mila dollari del quarto in classifica fino ai ‘soli’ 5.500 dollari del decimo.

Per le wellchair, ovvero gli atleti diversamente abili in carrozzina, c’è un premio di 25mila dollari al primo in classifica, 15mila al secondo e 7.500 al terzo. Anche in questo caso premiati i primi 10, quest’ultimo incasserà 1500 dollari. Dollari anche per le varie categorie paralimpiche, 1500 dollari al vincitore, 750 al secondo e 500 al terzo.

Grande considerazione per gli atleti Master, come spesso accade negli Stati Uniti. Per tutte le categorie premiati i primi tre: 5000 dollari, 2500 dollari e 1500 dollari al terzo.

BONUS – In palio altri 50mila dollari, anche per le weelchair, se verranno battuti i primati della gara. I record sono di 2:03:02 per gli uomini e 2:19:59 per le donne.

Premi importanti, ma va considerato che gareggeranno i migliori atleti al mondo, che sono grandi professionisti e che fanno una, massimo due, maratone in un anno. Una preparazione lunga almeno tre mesi e dove poi bisogna magari remunerare anche il proprio staff, dunque ad esempio allenatore, fisioterapista, manager.

Guadagni ben lontano da quelli che ben sentiamo ogni giorno per i calciatori, ma anche per il tennis, basket o football Usa, golf e tante altre disciplina. La corsa e la maratona è uno sport usurante fisicamente, essere al top per tanti anni è davvero difficile. Sicuramente un grande esempio è il primatista mondiale Eliud Kipchoge che sarà in gara. Per lui è previsto un ingaggio per essere al via di oltre 100mila dollari, ma parliamo del migliore al mondo e il più veloce e grande maratoneta della storia. Gli organizzatori di Boston l’hanno convinto a gareggiare nella loro città e a non andare ancora una volta a Londra.

Place Open Division Wheelchair Division

1st $150,000 $25,000

2nd $75,000 $15,000

3rd $40,000 $7,500

4th $25,000 $4,500

5th $18,000 $2,500

6th $13,500 $2,000

7th $10,500 $1,500

8th $8,500 $1,250

9th $7,000 $1,000

10th $5,500 $ 750

TOTAL $706,000 $125,000*

GRAND TOTAL $879,500

BOSTON MARATHON COURSE RECORDS - OPEN DIVISION WHEELCHAIR DIVISION

Geoffrey Mutai - 2:03:02 (2011) Marcel Hug - 1:18:04 (2017)

Buzunesh Deba - 2:19:59 (2014) Manuela Scha?r - 1:28:17 (2017)