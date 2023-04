La mezza e la Tuttadritta: si corre forte a Torino verso Stupinigi

La mezza di Torino è gara internazionale World Athletics e Fidal Nazionale di 21,097km, le due distanze costituiscono la prima frazione della Maratona Reale a tappe giunta alla III edizione. L’evento, patrocinato dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, è realizzato con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo. Anche in questa edizione sarà attivo un Charity Program coordinato da Rete del Dono piattaforma leader in Italia nel crowdfunding donation-based e personal fundraising.

Il programma del grande week end di sport e solidarietà comprende Sabato 15 aprile ore 15,30 School Run. In Piazza San Carlo sarà simulata una pista di atletica sulla quale i runner del futuro potranno correre in totale sicurezza. Un giro per i bimbi della scuola dell’infanzia, prime e seconde elementari; due giri per le terze, quarte, quinte elementari e prime medie, tre giri per seconde e terze medie. Si continua Domenica 16 aprile ore 9 TUTTADRITTA - LA DIECI DI TORINO e LA MEZZA DI TORINO con arrivo di entrambe le distanze alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Le due distanze hanno in comune il primo tratto tra la Piazza San Carlo e La Palazzina di Caccia di Stupinigi. TUTTADRITTA - LA DIECI DI TORINO si ferma sul ghiaiato del monumento Juvarrianno. LA MEZZA DI TORINO prosegue per altri 11km passando anche all’interno del parco per arrivare sotto lo stesso traguardo della TUTTADRITTA - LA DIECI DI TORINO.

Programma

Sabato 15 aprile:

10.00 – apertura Race Village in Piazza San Carlo. Consegna Pettorali e pacchi gara. 15.30 – start “School Run” 17,00 – premiazione School Run

Domenica 16 aprile: